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Kahramanmaraşlı Burhan Akbudak’tan altın madalya!

Milli güreşçi Burhan Akbudak, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 82 kilo finalinde Ukraynalı Yaroslav Filchakov'u yenerek altın madalya kazandı.

Kahramanmaraşlı Burhan Akbudak’tan altın madalya!

Kahramanmaraşlı Burhan Akbudak’tan altın madalya!

Milli güreşçi Burhan Akbudak, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 82 kilo finalinde Ukraynalı Yaroslav Filchakov'u yenerek altın madalya kazandı.

24 Nisan 2023 Pazartesi 13:16

Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazandı.

Başkent Zagreb’de yapılan organizasyonun son gününde Burhan Akbudak, finalde Ukraynalı Yaroslav Filchakov ile karşılaştı.

3-3 biten müsabakada son puanları aldığı için rakibine üstünlük sağlayan 28 yaşındaki Burhan, kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Milli güreşçi, böylece geçen yılki Dünya Şampiyonası’nın ardından Avrupa Şampiyonası’nda da kürsünün en üstü basamağına çıktı.

Burhan Akbudak, elemelerde Sırp Branko Kovacevic’i, çeyrek finalde Alman Roland Schwarz’ı teknik üstünlükle, yarı finalde ise Azerbaycanlı Rafig Hüseynov’u tuşla yenmişti.

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Kahramanmaraşlı Burhan Akbudak’tan Altın Madalya!
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