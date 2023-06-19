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Kahramanmaraşlı güreşçi’den göğüs kabartan başarı!

Kahramanmaraş İstiklalspor Güreşçisi Remzi Temur, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 65 kilogramda ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Başkan Güngör, “Başarıların daim olsun pehlivan” dedi.

Kahramanmaraşlı güreşçi’den göğüs kabartan başarı!

Kahramanmaraşlı güreşçi’den göğüs kabartan başarı!

Kahramanmaraş İstiklalspor Güreşçisi Remzi Temur, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 65 kilogramda ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Başkan Güngör, “Başarıların daim olsun pehlivan” dedi.

19 Haziran 2023 Pazartesi 17:19

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası arenada gösterdiği başarılarla adından sıkça söz ettiren sporcular yetiştirmeye ve spor dünyasına yeni genç yetenekler kazandırmaya devam ediyor. Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 65 kilogramda ay yıldızlı forma adına mücadele eden Kahramanmaraş İstiklalspor Güreşçisi Remzi Temur,Alman rakibi Manuel Wagin ile çıktığı final müsabakasında mağlup olarak şampiyonadan gümüş madalya ile ayrıldı. U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nı toplamda 14 madalya ile tamamlayan Türkiye’nin kazandığı bir madalya Kahramanmaraş İstiklalspor’un Güreşçisi Remzi Temur’dan geldi.

Başkan Güngör’den Temur’a Tebrik

Genç güreşçi Remzi Temur’u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Arnavutluk’un Tiran şehrinde düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası 65 kilogramda Avrupa ikincisi olan İstiklalspor Güreşçimiz Remzi Temur’u tebrik ediyorum. Başarıların daim olsun pehlivan” dedi.

Son Güncelleme: 19.06.2023 18:11
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