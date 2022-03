Kahramanmaraş’ta ‘dev’ organizasyon

Oturarak Voleybol 1. Lig’de 2021-2022 sezonu 1. etap müsabakaları Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesinde oynanacak ilk maçlarla start alıyor. Süper Lig 1. Etabı ise gelecek haftaya başlayacak.

Türkoğlu Kapalı Spor Salonunda düzenlenecek ve 13 takımın katıldığı organizasyona, Batman Ampute Futbol Spor Kulübü, Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü, Ankara Engelsiz Serebral Palsi Spor Kulübü, Diyarbakır Ortopedik Engelliler Spor Kulübü, Gaziantep Şehit Kamil Engelliler Spor Kulübü, Kırıkkale Tüm Engelliler Spor Kulübü, Karabük Aile ve Sosyal Politakalar Spor Kulübü, Karaman Engelliler Spor Kulübü, Karaman Gençlik ve Spor Kulübü, Mardin Kızıltepe Engelliler Gücü Spor Kulübü, Konya Şirin Gençlik ve Spor Kulübü, Mersin Beyaz Ay Spor Kulübü katılım sağlarken Kahramanmaraş’ı ise Onikişubat Nf Spor Kulübü temsil ediyor.

Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesinde 4-6 Mart tarihleri arasında oynanacak 1. Lig 1. Grup Lig maçlarında Müsabakalar Oturarak Voleybol Yarışma Talimatı ve İlgili diğer Yönergelerin hükümlerine göre oynanacak. Yarışmalar 2 grup etabı ve bir Final etabı üzerinden toplam 3 etap üzerinden oynanacak. 2021 – 2022 Sezonunda müsabakalara katılmak için müracaat eden takımlardan şartları uygun bulunan takımlardan 1. Lig oluşturulur. Her yıl katılım durumuna göre statü yeniden belirlenir. 2021– 2022 sezonunda 1. Lige katılım dilekçesi veren takımların sayısına göre gruplar oluşturulup 3 etaplı, (1.ve 2. Grup etabı ve 1 Final etabı) etaplı lig usulüne göre oynanmakta.

2021-2022 Sezonunda sporcular kendi adlarına düzenlenmiş Oturarak voleybol (Ferdi branş da eklenebilir) branşına ait lisans ve Sınıflama kartına sahip olmakta. Sporcu lisans sayısı federasyon faaliyetlerine katılan sporcular için Ampute Futbol, Tekerlekli Sandalye (TS) Basketbol ve Oturarak Voleybol branşlarından herhangi bir tanesi ile birlikte en fazla 2 ferdi branşta lisans çıkartabilmekteler. Sezon bitmeden başka bir spor dalında lisans çıkartamamaktalar. Diğer takım sporlarında (TS Basketbol ve Ampute Futbol) oynadığı ve lisansı olduğu tespit edilen sporcuların lisansları iptal edilecek, hakkında cezai işlem uygulanacak.

2020-2021 Sezonunda takımlar sınıflamaları yapılmış 4 Engelli sporcu (VS1) ve 2 Minimal Engelli sporcuyla (VS2) sahaya çıkacaklar. VS1 spor sınıfındaki sporcular kendi aralarında, VS2 spor sınıfındaki sporcular kendi aralarında olacak şekilde oyuncu değişimi yapacaklardır. Kurallara uymayan değişiklik talepleri kabul edilmeyecek. Bu sistemde oyundaki VS2 spor sınıfındaki sporcu sayısında artma yönünde (üç VS1 ve üç VS2) değişiklik yapılamayacak olup, azaltma yönünde (altı VS1) değişimi yapılabilecek. Takımlar genel takım kadrosunda en fazla 4 VS2 spor sınıfında sporcu bulundurabilecekler. Takım kadrosunda 18 yaşından küçük sporcu bulunduran kulüpler sporcuların Anne veya babasının imzası bulunan veli izin belgesi almak ve ibraz etmek zorundadır. Veli izin belgesi olmayan sporcular müsabakalarda oynatılmayacak. 2021-2022 Sezonunda takımların kadrolarında yarışma talimatında yer alan antrenörlük şartlarına sahip, Sezon başı düzenlenen gelişim seminerine katılmış ve vizesi yapılmış olan antrenörler görev yapabilecekler.

2021-2022 Sezonda bir antrenör kulübünden ilişik kesmediği sürece farklı liglerde ve takımlarda görev yapamaz. Antrenör kulüpten ayrıldığına dair belgeyi federasyon ibraz ettikten sonra başka bir kulüpte antrenör olarak görev yapabilir. Aynı sezonda antrenörlük şartları tutan bir sporcu başka liglerde ve takımlarda antrenörlük yapamaz. Ancak sporcu/antrenör lisansını iptal ettirip, iptal belgesini federasyona ibraz edip onay aldıktan sonra sporcu/antrenör olarak görev yapabilir. Şartları uymayan antrenörlerin takımlarının başında sahaya çıkmalarına izin verilmeyecek. 2021-2022 sezonunda takımlar sahaya antrenörsüz çıkabilecekler. 2021-2022 Sezonunda takımlar yarışma talimatının 8.maddesindeki kıyafet hükümlerine ve federasyon sayfasında ilan edilen müsabaka kıyafet yönetmeliğine (Eşofman, Forma, Alt pantolon, şort) uymak zorunda olacaklar. 2021-2022 sezonunda müsabaka kıyafetlerine reklam alan kulüpler aldıkları reklamlarla ilgili olarak yarışma talimatının 8.maddesinin 9.bendinde yar alan hükümlere uymak zorunda. Uymayan takımlar hakkında cezai işlem yapılacak.

MAÇLAR RENKLİ TOP İLE OYNANACAK

Türkoğlu Kapalı Spor Salonunda başlayacak olan Oturarak Voleybol 1. Lig müsabakalarında Etap Müsabakaları (1.ve 2.Etap): Oturarak Voleybol 1. Liginde 1.Etap Müsabakaları A, B, C gruplarında takımların katılımına göre 5-6-7’li gruplar 3(Üç) grupta (A, B, C grubu) belirlenen fikstüre göre kendi aralarında 2 etap (1) müsabakalar yapacaklar. İki etap sonunda; Final Grubu; Gruplarında (A, B, C) 1. ve 2. (Birinci ve İkinci)olan takımlar tek devreli final grubu müsabakalarında oynamaya hak kazanırlar. Final grubu maçları Federasyonca belirlenen ilde ve ilan edilen tarihte tek devreli lig usulüne göre turnuva maçları oynarlar. Final Etabı müsabakaları sonunda alınan puanlara ve averaja göre yapılan sıralamada 1. ve 2. (Birinci ve İkinci) sırayı elde eden takımlar Türkiye Oturarak Voleybol (Paravolley) Süper Ligine yükselecekler. Müsabaka topu ise Molten V5M5000 (Yeşil-Beyaz-Kırmızı) Renkli Top ile oynanacaktır. Gruplardan gelen ve aşağıdaki şekilde oluşan takımlar Final müsabakalarını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından belirlenecek ilde Tek devreli Lig usulüne göre turnuva maçları oynarlar.

1.LİGDE KLASMAN MÜSABAKALARI OYNANMAYACAK

Kahramanmaraş’ta start alacak olan Oturarak Voleybol 1. Lig müsabakalarında birinci ligde küme düşme olmayacak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu fikstür çekiminden önce müsabakaların oynama şeklinde değişiklik yapma hakkına sahip olacak. Federasyon ilan edilen ilde COVİT 19 şartlarından dolayı yer değişikliği yapılması durumu oluşması halinde yarışma merkezi değişikliği yapma hakkına sahip olacak. 2021-2022 sezonunda 1. Ligde müsabakalara katılan takımlar ile lige katılmayı talep edilen takımlar Federasyon tarafından oluşturulacak 2022-2023 sezonu ile ilgili statüde yer alacaklar. 1.Lig Statüsü takımların katılım durumuna göre her yıl Federasyon tarafından yeniden belirlenecek. 2021- 2022 Sezonu öncesinde Süper Ligden takım çekilmesi halinde, 1. Ligde dereceye giren takımlardan sıralamaya göre çekilen takımın yerine 1. Lige takım davet etme yetkisi Federasyona aittir. Ülkemizde tescil vize ve transfer işlemi (3. bendi) Oturarak Voleybol branşında Kadın- Erkek 3 (Üç ) yabancı uyruklu sporcu ile lisans vize ve transfer işlemi yapabilirler. Federasyonumuz Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatı Madde 13-2’ye göre işlem yapabilirler. 2021 -2022 Sezonunda her takım 20 yaş altı en az 1 genç oyuncu bulundurulması tavsiye edilmektedir. Sezon başında müsabakalara katılım formu ile Federasyon tarafından gönderilen taahhütnameyi imzalayıp federasyona teslim eden takımlar ligi (1. Etap ve Final Etabı) tamamlamak zorundadır. Mücbir sebepler dışında (Doğal afet ve iklim şartları, Kanuni Grev, Seferberlik İlanı, Savaş Hali, Genel Salgın Hastalık, Sel, Trafik Kazası, Yangın vb, Kulübün kapatılması) yönetim kurulunca mazeretleri geçerli kabul edilmeyen ve müsabakalara katılamayan takımlar, daha önce oynadıkları müsabakalarda Federasyon’dan aldıkları yevmiye ve yollukları, yasal faizi ile birlikte iade etmek zorundadırlar. Bu sistemde, önceden belirlenmiş fikstüre göre, kulüp takımlarına puan esasına göre birbirleri ile seri müsabakalar yaptırılır ve müsabaka sonucu elde edilen puanlara göre sıralama yapılır. 3 – 0 ve 3 – 1 galibiyetle sonuçlanan müsabakalarda galip gelen takıma (3) puan, 3 – 2 galibiyetle sonuçlanan müsabakalarda galip gelen takıma (2) puan, 2 – 3 sonuçlanan müsabakalarda mağlup olan takıma (1) puan, 1 – 3 ve 0 – 3 sonuçlanan müsabakalarda mağlup olan takıma (0) puan verilir. Hükmen galibiyet alan takımın toplam puanına (3) puan eklenir. Setler 25-0, 25-0, 25-0 olarak tescil edilir. Bir veya birkaç takım tarafından kazanılan puanların eşitliği halinde, sıralama; kazanılan maç sayısına göre belirlenir. Kazandığı maç sayısı fazla olan takım üst sırada yer alır.

Kazanılan maç sayısına göre eşitliğin bozulmaması halinde; set averajı uygulanır. Bu uygulamada puanları eşit olan takımların müsabakalar sonunda aldıkları setlerin toplamı, verdikleri setlerin toplamına bölünür. Sıralama, büyük sayıya sahip olan takım üst sırada yer alacak şekilde yapılır. Eşitliğin kazanılan set sayılarına göre de devam etmesi halinde; eşitliği devam eden takımların yaptıkları tüm müsabakalar sonunda aldıkları sayıların toplamı, verdikleri sayıların toplamına bölünür. Takımlar, çıkan sayının büyüklüğüne göre yukarıdan aşağıya sıralanır. Eşitlik yine de bozulmamışsa bu durumdaki takımların kendi aralarında yaptıkları müsabakalardaki maç, puan, set ve sayı averajına sıra ile başvurularak sıralama belirlenir. 2021-2022 Sezonunda 1. Lig Kulüplerinin resmi müsabaka kadroları ise en fazla 12 (on iki) sporcu olarak belirlenmiştir. 2021-2022 Sezonunda bir takımda 12 Sporcu, 1 Yönetici, 1 antrenör olmak üzere toplam 14 kişiye ödeme yapılacaktır. 1. Ligde müsabakalarında sahaya çıkacak teknik ekibin (Antrenör, Yardımcı Antrenör, Fizyoterapist, Masör (veya Masöz) sezon için Federasyondan Fotoğraflı sahaya çıkış belgesi alması zorunludur. Başhakem resmi ısınmayı başlattıktan sonra, oyun sahasında sadece müsabaka cetvelinde isimleri yazılı bulunanlar kalacak. Statüde yer almayan her türlü konuda Yarışma Talimatı hükümleri ve Yönetim Kurulu Kararları uygulanacaktır.