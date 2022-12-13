Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir’in Diriliş Sanat Merkezi’nde Eğitimler Sürüyor
Büyükşehir’in Diriliş Sanat Merkezi’nde Eğitimler...
Evelahir Söyleşilerinin Konuğu Yazar Gürlek Olacak
Evelahir Söyleşilerinin Konuğu Yazar Gürlek...
Dulkadiroğlu’ndan kırım mahallesine sosyal tesis
Dulkadiroğlu’ndan kırım mahallesine sosyal tesis
Kahramanmaraş İstiklalspor, Taraftarı Önünde Galibiyeti Kovalayacak
Kahramanmaraş İstiklalspor, Taraftarı Önünde Galibiyeti...
Başkan Güngör, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü’nü Ağırladı
Başkan Güngör, Kahramanmaraş Orman Bölge...

Kahramanmaraş’ta protezli öğretmenin yetiştirdiği sporcular, 42 madalya kazandı

Kahramanmaraş'ta küçük yaşlarda geçirdiği trafik kazası sonucu 2 bacağına protez takılan ve hayalinin peşinden giderek öğretmen olan Ali Uzun, yüzme antrenörlüğünü yaptığı engelli sporcuların Konya'daki turnuvada 42 madalya kazanmasının gururunu yaşıyor.

Kahramanmaraş’ta protezli öğretmenin yetiştirdiği sporcular, 42 madalya kazandı

Kahramanmaraş’ta protezli öğretmenin yetiştirdiği sporcular, 42 madalya kazandı

Kahramanmaraş'ta küçük yaşlarda geçirdiği trafik kazası sonucu 2 bacağına protez takılan ve hayalinin peşinden giderek öğretmen olan Ali Uzun, yüzme antrenörlüğünü yaptığı engelli sporcuların Konya'daki turnuvada 42 madalya kazanmasının gururunu yaşıyor.

13 Aralık 2022 Salı 12:31

Henüz 6 yaşındayken kamyonun çarpması sonucu bacaklarını diz altından kaybeden ve protezle hayatını sürdüren 41 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Uzun, Kahramanmaraş'ta yüzme antrenörlüğünü yaptığı Kahramanmaraş Engelliler Spor Kulübünün 11 sporcusuyla Konya'da 6-7 Aralık'ta gerçekleştirilen Para Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışması'na katıldı.

Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda 65 kulüpten 195 sporcunun katıldığı turnuvada serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve ferdi karışık kategorilerinde yarışan ve yaklaşık 1 yıldır birlikte antrenman yapan Uzun'un sporcuları, 10'u altın, 15'i gümüş, 17'si bronz olmak üzere toplam 42 madalya kazandı.

Öğretmen olarak görev yaptığı Deniz Bitmiş Ortaokulundaki mesaisinin ardından haftada 5 gün havuzda sporcularına antrenman yaptırarak yarışmalara hazırlayan Uzun, turnuvada madalya kazanan 11 engelli sporcusunun başarısıyla gurur duyuyor.

Uzun, AA muhabirine, sporcularının yarışa büyük emekler vererek hazırlandığını dile getirdi. Düzenli ve disiplinli çalışmanın başarıyı getirdiğini ifade eden Uzun, sporcularının havuzda engellerini kulaçlarıyla aştığını belirtti.

- "Emeğinin karşılığını almak gurur veriyor"

Sporcularının başarısının göğsünü kabarttığını dile getiren Uzun, bundan sonraki antrenmanlarının daha önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben okulda günde 6 saat derse giriyorum. Ardından okul takımlarım var, onları çalıştırıyorum. Haftanın 5 günü günde 2 saatte havuzda antrenmanlara devam ediyorum. Hem okulda hem de havuzda gelecek vadeden şampiyon sporcular yetiştiriyorum. Konya'da yapılan Para Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışması'na Kahramanmaraş Engelliler Spor Kulübü olarak 11 sporcuyla katıldık. 10 altın 15 gümüş, 17 bronz toplamda 42 madalya aldık. Tabii bu haftada 5 gün çalışmamızın karşılığını aldık. Düzenli bir şekilde antrenman yaptık. Sporcularımızda bunun karşılığı olarak ilimize madalyalar kazandırdı. Türkiye şampiyonu sporcumuz çıktı. Bundan sonraki hedefimizde Kahramanmaraş'tan milli takıma sporcular göndermek. Sporcularımla şampiyonluk kazanmak gerçekten gurur verici çünkü düzenli ve planlı bir şekilde çalışıyoruz. Emeğinin karşılığını almak gurur veriyor."

Uzun, ailelerin de çocuklarına büyük destekler verdiğini, sporcularının onlardan aldığı motivasyonla güzel sinerji yakaladığını söyledi.

Hedefleri hakkında da bilgi veren Uzun, "Hedefimiz madalya sayımızı ilerleyen dönemlerde artırarak devam ettirmek. Bunun karşılığında milli takıma sporcu kazandırmak. Bununla ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek. Hedefimiz paralimpik, dünya ve Avrupa şampiyonalarına Kahramanmaraş'tan sporcular göndermek." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Protezli öğretmenin Yetiştirdiği Sporcular42 Madalya Kazandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa Unvanını Korumak, Fas Tarihe Geçmek İçin Sahaya Çıkıyor
Fransa Unvanını Korumak, Fas Tarihe Geçmek İçin Sahaya Çıkıyor
İstiklalspor doludizgin yürüyor!
İstiklalspor doludizgin yürüyor!
Kahramanmaraşspor deplasmanda mağlup oldu!
Kahramanmaraşspor deplasmanda mağlup oldu!
Filenin Sultanları Rakibine Set Vermedi
Filenin Sultanları Rakibine Set Vermedi
World Warriors Night Kick Boks şampiyonu Türkoğlu’ndan çıktı!
World Warriors Night Kick Boks şampiyonu Türkoğlu’ndan çıktı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber