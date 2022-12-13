Kahramanmaraş’ta protezli öğretmenin yetiştirdiği sporcular, 42 madalya kazandı

Henüz 6 yaşındayken kamyonun çarpması sonucu bacaklarını diz altından kaybeden ve protezle hayatını sürdüren 41 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Uzun, Kahramanmaraş'ta yüzme antrenörlüğünü yaptığı Kahramanmaraş Engelliler Spor Kulübünün 11 sporcusuyla Konya'da 6-7 Aralık'ta gerçekleştirilen Para Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışması'na katıldı.

Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda 65 kulüpten 195 sporcunun katıldığı turnuvada serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve ferdi karışık kategorilerinde yarışan ve yaklaşık 1 yıldır birlikte antrenman yapan Uzun'un sporcuları, 10'u altın, 15'i gümüş, 17'si bronz olmak üzere toplam 42 madalya kazandı.

Öğretmen olarak görev yaptığı Deniz Bitmiş Ortaokulundaki mesaisinin ardından haftada 5 gün havuzda sporcularına antrenman yaptırarak yarışmalara hazırlayan Uzun, turnuvada madalya kazanan 11 engelli sporcusunun başarısıyla gurur duyuyor.

Uzun, AA muhabirine, sporcularının yarışa büyük emekler vererek hazırlandığını dile getirdi. Düzenli ve disiplinli çalışmanın başarıyı getirdiğini ifade eden Uzun, sporcularının havuzda engellerini kulaçlarıyla aştığını belirtti.

- "Emeğinin karşılığını almak gurur veriyor"

Sporcularının başarısının göğsünü kabarttığını dile getiren Uzun, bundan sonraki antrenmanlarının daha önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben okulda günde 6 saat derse giriyorum. Ardından okul takımlarım var, onları çalıştırıyorum. Haftanın 5 günü günde 2 saatte havuzda antrenmanlara devam ediyorum. Hem okulda hem de havuzda gelecek vadeden şampiyon sporcular yetiştiriyorum. Konya'da yapılan Para Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışması'na Kahramanmaraş Engelliler Spor Kulübü olarak 11 sporcuyla katıldık. 10 altın 15 gümüş, 17 bronz toplamda 42 madalya aldık. Tabii bu haftada 5 gün çalışmamızın karşılığını aldık. Düzenli bir şekilde antrenman yaptık. Sporcularımızda bunun karşılığı olarak ilimize madalyalar kazandırdı. Türkiye şampiyonu sporcumuz çıktı. Bundan sonraki hedefimizde Kahramanmaraş'tan milli takıma sporcular göndermek. Sporcularımla şampiyonluk kazanmak gerçekten gurur verici çünkü düzenli ve planlı bir şekilde çalışıyoruz. Emeğinin karşılığını almak gurur veriyor."

Uzun, ailelerin de çocuklarına büyük destekler verdiğini, sporcularının onlardan aldığı motivasyonla güzel sinerji yakaladığını söyledi.

Hedefleri hakkında da bilgi veren Uzun, "Hedefimiz madalya sayımızı ilerleyen dönemlerde artırarak devam ettirmek. Bunun karşılığında milli takıma sporcu kazandırmak. Bununla ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek. Hedefimiz paralimpik, dünya ve Avrupa şampiyonalarına Kahramanmaraş'tan sporcular göndermek." diye konuştu.