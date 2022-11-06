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Off-Road Final Yarışları Kahramanmaraş'ta Başladı

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 7. ayak final yarışları, Kahramanmaraş'ta başladı.

Off-Road Final Yarışları Kahramanmaraş'ta Başladı

Off-Road Final Yarışları Kahramanmaraş'ta Başladı

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 7. ayak final yarışları, Kahramanmaraş'ta başladı.

06 Kasım 2022 Pazar 10:22

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü öncülüğünde Kapıçam Tabiat Parkı'nda düzenlenen yarışlara, Irak, İran, Azerbaycan ve Türkiye'nin farklı kentlerinden 44 araçla 88 sporcu katıldı.

Yarışlarda sporcular bugün, 10 kilometrelik parkuru 4 kez geçtikten sonra ilk günü tamamladı.

Yarın 1,8 kilometrelik seyirci etabı 3 kez geçildikten sonra "2022 Türkiye Off-Road Şampiyonu" belli olacak.

Yarış Direktörü Safa Güzelbulut, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın ulusal ve uluslararası etkinliklerle adından söz ettiren bir şehir olduğunu belirtti.

Güzelbulut, "Yarışmacılarımız dört etap 39 kilometrelik bir yol kat ettiler. Bunların içinde kaza yapanlar oldu, takla atanlar oldu. Yarışa ev sahipliği yapmaktan mutluyuz ve sevilen bir şehiriz. Bu sene de rekor bir katılımımız var." diye konuştu.

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