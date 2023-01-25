Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Onikişubat NF 2.Lig'in Kapısını Araladı
Onikişubat NF 2.Lig'in Kapısını Araladı
Müşterek Dergisi’nin Yeni Sayısı yayınlandı!
Müşterek Dergisi’nin Yeni Sayısı yayınlandı!
Başkan Aydın’dan KİÜ’ye“Hayırlı Olsun” Ziyareti
Başkan Aydın’dan KİÜ’ye“Hayırlı Olsun” Ziyareti
Büyükşehir’in Türk Halk Müziği ve Çocuk Korosuna Başvurular Sürüyor!
Büyükşehir’in Türk Halk Müziği ve...
Büyükşehir Yarıyıl Tatilinde Miniklerin Yanında
Büyükşehir Yarıyıl Tatilinde Miniklerin Yanında

Onikişubat NF 2.Lig'in Kapısını Araladı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 2022-2023 Spor Toto Sezonu 3.Lig 1.Yarı İzmir'de gerçekleşen müsabakalar ile tamamlandı. Kahramanmaraş'ı temsil eden Onikişubat Nf Spor Kulübü tarihi bir başarıya imza atarak 2.Lige yükselme maçlarını oynayacağı Play-Off'lara katılmaya hak kazandı.

Onikişubat NF 2.Lig'in Kapısını Araladı

Onikişubat NF 2.Lig'in Kapısını Araladı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 2022-2023 Spor Toto Sezonu 3.Lig 1.Yarı İzmir'de gerçekleşen müsabakalar ile tamamlandı. Kahramanmaraş'ı temsil eden Onikişubat Nf Spor Kulübü tarihi bir başarıya imza atarak 2.Lige yükselme maçlarını oynayacağı Play-Off'lara katılmaya hak kazandı.

25 Ocak 2023 Çarşamba 11:16

2.Lig'e yükselecek takımları belirlemek için 12 takımın kıyasıya mücadele edeceği Play-Off Etapları Ordu ve Nevşehir illerinde gerçekleşecek. Tek devreli lig usulü ile takımlar birbiri ile mücadele edecek ve sıralamada ilk 3'te yer alacak takımlar 2.Lig'e yükselecek.

Kulüp Başkanı Fatih Kaya yaptığı açıklamada; Kahramanmaraş'ın profesyonel anlamda liglerde mücadele eden ilk ve tek erkek masa tenisi erkek takımı olarak ilkleri yaşattığımız için, ulusal arenada ilimizi başarıyla temsil ettiğimiz için gururluyuz, mutluyuz. Play-Off'lara kalarak tarihi bir başarıya imza attık. Bu tarihi başarıda çok büyük maddi ve manevi fedekarlıklar gösteren başta kulüp sporcuları ve yöneticilerine, ayrıca masa tenisi branşına vermiş olduğu malzeme desteğiyle Onikişubat Belediyesi Başkanı Sn. Hanefi Mahçiçek'e ve Spor Şube Müdürü Alaaddin Ufuk Canlı'ya canı gönülden teşekkürlerimizi sunarız. Ulusal arenada ilimizi başarıyla temsil ettiğimizin görülmesini, takdir edilmesini ve desteklenmesini umuyoruz ve bekliyoruz. Çünkü biz ilimiz adına çok güzel, anlamlı ve faydalı izler bırakıyoruz. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Onikişubat NF 2.Ligin Kapısını Araladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta 2023 bilardo il seçmeleri yapıldı!
Kahramanmaraş’ta 2023 bilardo il seçmeleri yapıldı!
Kahramanmaraş İstiklalspor’da Hedef 3’üncü Lig
Kahramanmaraş İstiklalspor’da Hedef 3’üncü Lig
Filede Kahramanmaraş Rüzgarı
Filede Kahramanmaraş Rüzgarı
Kahramanmaraş İstiklalspor İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı
Kahramanmaraş İstiklalspor İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı
Kahramanmaraş İstiklalspor Gol Oldu Yağdı
Kahramanmaraş İstiklalspor Gol Oldu Yağdı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber