Onikişubat NF 2.Lig'in Kapısını Araladı

2.Lig'e yükselecek takımları belirlemek için 12 takımın kıyasıya mücadele edeceği Play-Off Etapları Ordu ve Nevşehir illerinde gerçekleşecek. Tek devreli lig usulü ile takımlar birbiri ile mücadele edecek ve sıralamada ilk 3'te yer alacak takımlar 2.Lig'e yükselecek.

Kulüp Başkanı Fatih Kaya yaptığı açıklamada; Kahramanmaraş'ın profesyonel anlamda liglerde mücadele eden ilk ve tek erkek masa tenisi erkek takımı olarak ilkleri yaşattığımız için, ulusal arenada ilimizi başarıyla temsil ettiğimiz için gururluyuz, mutluyuz. Play-Off'lara kalarak tarihi bir başarıya imza attık. Bu tarihi başarıda çok büyük maddi ve manevi fedekarlıklar gösteren başta kulüp sporcuları ve yöneticilerine, ayrıca masa tenisi branşına vermiş olduğu malzeme desteğiyle Onikişubat Belediyesi Başkanı Sn. Hanefi Mahçiçek'e ve Spor Şube Müdürü Alaaddin Ufuk Canlı'ya canı gönülden teşekkürlerimizi sunarız. Ulusal arenada ilimizi başarıyla temsil ettiğimizin görülmesini, takdir edilmesini ve desteklenmesini umuyoruz ve bekliyoruz. Çünkü biz ilimiz adına çok güzel, anlamlı ve faydalı izler bırakıyoruz. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.