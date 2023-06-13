SANKO Okulları Basketbolda İl Birincisi Oldu

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakada Ahmet Ege Şiveydinli, Ahmet Mete Aydın, Ali Cavit Karslıgil, Can Ökkeş Şahin, Emre Tiken, Kadir Aras Uğur, Kemal Sakıcı, Mehmet Ali Uğur, Murat Sürmelihindi, Mustafa Mete Atioğlu, Ömer Tevfik Elkovan, Tuna Batmazoğlu, Yiğit Aydın ve Yiğit Özkara’dan oluşan SANKO Okulları Minik Erkek Basketbol Takımı birincilik kupasını kazandı.

Beren Fesli, Beren Gözaçan, Sevinç Buse Göymen, Beril Emel Tolu, Buğlem Taşkesen, Hülya Yılmaz ve Tuana Olgaç’tan oluşan Minik Kız Takımı ise il üçüncülüğü elde etti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Minik Erkek ve Minik Kız Takımları ile beden eğitimi öğretmeni Ahmet Süral’ı kutlayarak, başarılarının devamı temennisinde bulundu.