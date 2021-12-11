Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Asfalt
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Asfalt
SANKO Rektörü Dağlı öğrenci kulüplerinin iletişimini güçlendirdiğini söyledi
SANKO Rektörü Dağlı öğrenci kulüplerinin...
Başkan Mahçiçek’ten, ‘Mevlana Haftası’ Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten, ‘Mevlana Haftası’ Mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler Günü Mesajı

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın Son Ayağı, Kahramanmaraş'ta Başladı

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ve son ayak yarışları, Kahramanmaraş'ta başladı.

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın Son Ayağı, Kahramanmaraş'ta Başladı

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın Son Ayağı, Kahramanmaraş'ta Başladı

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ve son ayak yarışları, Kahramanmaraş'ta başladı.

11 Aralık 2021 Cumartesi 19:15
banner459

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü öncülüğünde Kapıçam Tabiat Parkı'nda düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin farklı kentlerinden 21 araçla 2'si kadın 42 sporcu katıldı.

Yarışlarda sporcular, bugün 10 kilometrelik parkuru 4 kez geçtikten sonra ilk günü tamamlayacak. Yarın da saat 09.30'dan itibaren 1,8 kilometrelik seyirci etabı 3 kez geçildikten sonra "2021 Türkiye Off-Road Şampiyonu" belli olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın ulusal ve uluslararası etkinliklerle adından söz ettiren bir şehir olduğunu belirtti.
Son ayak yarışlarına katılan 21 takıma başarı dileklerinde bulunan Güngör, "Bu final, bu yarışma Kahramanmaraş'a çok yakışıyor. Önümüzdeki süreçte gerek off-road gerek diğer spor alanlarında Kahramanmaraş'ta çok farklı etkinlikleri görmüş olacağız. Bütün off-road ve sporseverleri Kahramanmaraş Kapıçam Tabiat Parkı'na davet ediyoruz." diye konuştu.

TOSFED Sportif Kurulu Üyesi Metin Yılmaz da Kahramanmaraş'taki yarışların şampiyonadaki sporcular için önemli olduğunu belirtti.
Yılmaz, "Çünkü puanlar birbirine çok yakın. Sınıfların birinci, ikinci ve üçüncülerini ilan edeceğiz. Onun için her etap derecelere bakıyoruz, birbirine çok yakın devam ediyorlar. Etap kurgusu da çok güzel. Bu yarıştan bir süre sonra da Akdeniz Kupası'nın üçüncü ayağı yine Kahramanmaraş'ta olacak. Otomobil sporlarının bir yeri ve evi oldu burası." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 11.12.2021 19:44
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Off-Road Şampiyonasının Son Ayağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraşspor Galibiyete Kilitlendi
Kahramanmaraşspor Galibiyete Kilitlendi
2022 Kar Voleybol Avrupa Turu'na Kahramanmaraş Ev Sahipliği Yapacak
2022 Kar Voleybol Avrupa Turu'na Kahramanmaraş Ev Sahipliği Yapacak
Kahramanmaraşspor galip geldi
Kahramanmaraşspor galip geldi
Türkiye Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş’ta Düzenlenecek
Türkiye Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş’ta Düzenlenecek
Kahramanmaraşspor fark yedi!
Kahramanmaraşspor fark yedi!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber