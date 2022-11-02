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Türkiye Offroad Şampiyonası’nın Finali Kahramanmaraş’ta Koşulacak

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 4 – 6 Kasım tarihleri arasında Kapıçam Tabiat Parkı’nda Türkiye Offroad Şampiyonası düzenlenecek. Uluslararası şampiyonada 25 şehirden 44 araç ve 88 sporcu kıyasıya mücadele edecek.

Türkiye Offroad Şampiyonası’nın Finali Kahramanmaraş’ta Koşulacak

Türkiye Offroad Şampiyonası’nın Finali Kahramanmaraş’ta Koşulacak

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 4 – 6 Kasım tarihleri arasında Kapıçam Tabiat Parkı’nda Türkiye Offroad Şampiyonası düzenlenecek. Uluslararası şampiyonada 25 şehirden 44 araç ve 88 sporcu kıyasıya mücadele edecek.

02 Kasım 2022 Çarşamba 17:46

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Türkiye Offroad Şampiyonası’nın final ayağı 4 – 6 Kasım tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta koşulacak. Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek uluslararası şampiyonada, 25 şehirden 44 araç ve 88 sporcu mücadele edecek. 4 Kasım Cuma günü saat 15.30’da Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilecek start seremonisiyle başlayacak şampiyonada yarışmacılar kürsüye çıkabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Kapıçam Tabiat Parkı’nın zorlu parkurunda gerçekleştirilecek şampiyonaya tüm yarış tutkunlarının davetli olduğu belirtildi.

Son Güncelleme: 02.11.2022 18:14
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Türkiye Offroad Şampiyonası’nın Finali Kahramanmaraş’ta Koşulacak
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