Üç Bant Türkiye Şampiyonasında Kahramanmaraş'a Kupa

Ankara Gölbaşı Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisi’nde 03-09 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenen Kadınlar, Gençler ve Veteranlar 3 Bant 1. Etap Türkiye Şampiyonası yapılan final maçları ardından sona erdi. Kahramanmaraş adına yarışan Tecrübeli Sporcu Talat Özdemir ise Veteranlar kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu. Talat Özdemir'in Başarısından dolayı Bilardo İl Temsilcisi Ali Osman Yaman Tecrübeli sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

03-09 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen 2 Bant 1. Etap Türkiye Şampiyonası Kadınlar, Gençler ve Veteranlar kategori sıralaması şu şekilde oluştu:

Sıralama;

Veteranlar

1. Akif Güvenmez

2. İsmet Sünör

3. Ahmet Yücel Özcan

3. Telat Özdemir

U17

1. Muhammed Emin Atabey

2. Ant İşen

3. Gökalp Cebeoğlu

3. Kağan Demir

U21

1. Burak Haşhaş

2. Seymen Özbaş

3. Denizcan Akkoca

3. Ataberk Çerkez

U25

1. Seymen Özbaş

2. Doğukan Çorbacı

3. Burak Haşhaş

3. Alptekin Canözkan

Kadınlar

1. Gülşen Degener

2. Güzin Müjde Karakaşlı

3. Ayça Ören

3. Selma Şahin