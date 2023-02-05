Uluslararası 12 Şubat U20 Güreş Turnuvası’nın Açılışı Gerçekleştirildi

Ulusal ve uluslararası organizasyonlara yaptığı başarılı ev sahipliğiyle adından başarıyla söz ettiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Güreş Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası 12 Şubat U20 Güreş Turnuvası’nın açılış töreni gerçekleştirildi. Merkez Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen törene; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanifi Toptaş, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, antrenörler, güreşçiler ve çok sayıda sporsever katılım sağladı. Açılış töreninin ardından Türkiye’nin farklı bölgelerinin yanı sıra Özbekistan, Kosova ve Fransa’dan gelen güreşçiler kürsüye çıkabilmek için kıyasıya mücadele etti. Uluslararası 12 Şubat U20 Güreş Turnuvası, 5 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek müsabakalarla ve madalya töreniyle noktalanacak.

Kahramanmaraş’a Yakışır Bir Organizasyon

Açılış töreninde konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Kahramanmaraş’ın kurtuluş gününe yakışır bir organizasyon düzenlemek için elimizden gelen gayreti gösterdik. 4 farklı ülkeden sporcular burada mücadele edecek. Bu tür turnuvalar sporcuların kendini göstermesi, Avrupa ve dünya şampiyonasına hazırlanmaları açısından da son derece önemli. Kahramanmaraş için de son derece önemli bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.