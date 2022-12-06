World Warriors Night Kick Boks şampiyonu Türkoğlu’ndan çıktı!

Türkoğlu Belediyesi’nin de sponsorluğunu yaptığı World Warriors Night Kick Boks Kahramanmaraş Şampiyonlar Gecesi'nde yaklaşık 100 Kick Boks sporcu, kıran kırana mücadele etti. Şampiyonda, Türkoğlu Belediyesi adına yarışan Ali Gevrek şampiyon oldu. Gecede, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Kahramanmaraş ve Türkoğlu’nu gururlandıran Ali Gevrek’i tebrik ederek plaketini ve ödülünü takdim etti.

Türkoğlu’nun her alanda gelişmesi için mücadele veren Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, “Türkoğlu Belediyemizin de sponsorluğunu yaptığı 'World Warriors Night Kick Boks Kahramanmaraş Şampiyonlar Gecesi'nde Türkoğlu Belediyemiz adına yarışan Ali Gevrek, şampiyon olarak bizleri gururlandırdı. Şampiyon sporcumuzu tebrik ederek plaketini ve ödülünü takdim ettim. Merkez spor kompleksinde kıran kırana mücadele eden yaklaşık 100 Kick Boks sporcumuza başarılar diler, bu güzel organizasyonda emeği geçen Alper Taşlıalan'a ve ekibine teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.