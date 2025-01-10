Onikişubat İlçe Müdürlüğü’nde, Dulkadiroğlu, Pazarcık, Çağlayancerit ve Türkoğlu İlçe Müdürleri ile bir araya gelen Bilir, yıl boyunca gerçekleştirilen projelerin sonuçlarını analiz ederken, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği artıracak yeni stratejiler üzerinde durdu.

Göksun İlçe Müdürlüğü’nde ise, Andırın, Afşin, Elbistan, Nurhak ve Ekinözü İlçe Müdürleri ile düzenlenen toplantıda, tarımsal kalkınma projeleri, çiftçi destek programları ve bölgesel üretim hedefleri detaylı şekilde ele alındı. Toplantılar, gelecek yılın planlamasında ortak akıl ve iş birliğini güçlendirdi.

YENİ YIL, YENİ HEDEFLER: TARIMIN GELECEĞİ ŞEKİLLENİYOR

İl Müdürü Ramazan Bilir, toplantılar sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“2024 yılında önemli başarılara imza attık. Ancak tarımda gerçek başarı, sürekli gelişim ve sürdürülebilir adımlarla mümkündür. 2025 yılında, üreticilerimize daha fazla destek sunmak, verimliliği artırmak ve yenilikçi tarım uygulamalarını hayata geçirmek için güçlü bir yol haritası belirledik. Bölgenin potansiyelini en iyi şekilde değerlendireceğiz.”

TARIMA YÖN VEREN PROJELER MASADA

Toplantılarda ele alınan öncelikli başlıklar şunlar oldu:

• Bölgesel kalkınma odaklı projelerin hayata geçirilmesi,

• Modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması,

• Çiftçi eğitim programlarının artırılması,

• Tarımsal üretimde dijitalleşme ve teknoloji entegrasyonu,

• Üreticilere yönelik teşviklerin artırılması.

Tarımda yenilikçi projelerle sürdürülebilir üretimi hedefleyen Kahramanmaraş Tarım İl Müdürlüğü, çiftçilerin refahını artırmak ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak için kararlılıkla çalışmalarına devam ediyor.