Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projeyle bölgenin sektörel çeşitliliğinin artırılması ve geniş bir sanayi yelpazesine hitap edilmesi hedefleniyor.

Yeni adıyla Tomsuklu OSB, yalnızca tekstil sektörü değil, metal, gıda, giyim ve enerji gibi farklı sanayi kollarına da ev sahipliği yaparak Kahramanmaraş’ın sanayi altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor. Havaalanına, demir yoluna ve kara yoluna yakın konumda bulunan bu yeni OSB, lojistik açıdan büyük bir öneme sahip.

“Dev Projeye Önemli Yatırım”

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde, 5 bin dekar hazine arazisi üzerinde inşa edilen Tomsuklu OSB'nin altyapı çalışmaları ve fabrikaların yerinin belirlenmesi sürecinde sona gelindi. Organize sanayi bölgesinde toplam 80 adet sanayi parseli ve 14 adet idari parsel bulunuyor. Sanayi parsellerinin tamamı için ön tahsislerin yapılmış olduğu kaydedildi. Parsel büyüklükleri 3 bin ile 120 bin metrekare arasında değişmekte ve çok sayıda sanayicinin bu alanlar için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

“İstihdam ve Ekonomik Canlanma Bekleniyor”

Altyapı çalışmalarının Aralık 2024’te tamamlanması planlanırken, ruhsat alan firmaların inşaat faaliyetlerine başladığı belirtildi. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak firmaların 20 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor. Deprem bölgesinin ekonomik canlanmasına katkı sağlaması beklenen bu dev yatırım, aynı zamanda bölgedeki sanayi gelişimini hızlandırmayı hedefliyor.