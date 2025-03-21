Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Uygulamalı Eğitim

Proje, Kahramanmaraş’taki dezavantajlı bölge okullarında görev yapan 30 Fen Bilimleri öğretmenine yönelik olarak planlandı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda öğretmenlerin sürdürülebilir tarım uygulamalarına dair farkındalıklarının artırılması, alan uzmanlarından bilgi edinmeleri ve yapılan uygulamaları yerinde incelemeleri amaçlanıyor. Ayrıca öğretmenlerin, mevcut ve gelecekteki tarımsal sorunlara çözüm üretme becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Alanında Uzman Kadro ile Uygulamalı Eğitimler

23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitimler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama Atölyeleri ve Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Uygulama Serasında düzenlenecek. Uygulama öncesinde öğretmenler, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Başkonuş Tabiat Parkı’nda ve Daşcılar Değirmeninde inceleme gezilerine katılacak.

Eğitim sürecinde katılımcılar, geri dönüşüm süreçleri ve sürdürülebilir tarım teknikleri hakkında uzmanlardan bilgi alarak günlük yaşam problemlerine yönelik somut çözüm önerileri geliştirecekler. Bu süreçte, bilimsel süreç becerileri, mühendislik tasarım becerileri ve teknoloji kullanımı gibi alanlarda uygulamalı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Projeye 5 Farklı Kurumdan Destek

Beş farklı kurum ve kuruluşun iş birliğiyle yürütülecek proje, öğretmenlere kazandıracağı bilgi ve becerilerle Kahramanmaraş’ta eğitime katma değer sağlamayı hedefliyor.

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

- Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü

- Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü

- Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü

- Daşcılar Değirmen Sanayi

Fen Bilimleri öğretmenlerinin başvurularını beklediğimiz bu önemli projenin ilimize hayırlı olmasını diliyoruz.