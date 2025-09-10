Halihazırda 26 ilde yanan mücadele ateşini 81 ile taşıma kararı alan dernek, “Haksızlığa Karşı Dur, Adaletin Temsilcisi Ol!” sloganıyla kendi şehrinin kahramanı olacak liderlerini aradığını duyurdu.

Bu çağrı sadece bir teşkilatlanma hamlesi değil, aynı zamanda Türkiye’deki milyonlarca çalışan için daha adil bir geleceği inşa etme kararlılığıdır. İŞÇİDER, il, ilçe ve kurum temsilcilikleri için başvuruları resmi olarak başlatarak, haksızlığın yaşandığı her noktada, her iş yerinde var olmayı hedefliyor.

NEDEN İŞÇİDER? ÇÜNKÜ KİMSE YALNIZ DEĞİL!

İŞÇİDER, sıradan bir dernek olmanın ötesinde, çalışanlar için gerçek bir güvence mekanizması sunuyor. Derneğin gücü, somut ve etkili faaliyetlerinden geliyor:

• 7/24 ÜCRETSİZ HUKUKİ KALKAN: 23 uzman iş hukuku müşaviriyle çalışanlara günün her saati ücretsiz danışmanlık sağlıyor. Mobbing, ücret adaletsizliği, haksız fesih, ödenmeyen fazla mesailer gibi konularda emekçilere yol gösteriyor.

• EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME: İş sağlığı ve güvenliği gibi hayati alanlarda düzenlediği eğitimlerle iş kazalarının önüne geçmeyi, güvenli çalışma ortamları yaratmayı amaçlıyor.

• SOSYAL DAYANIŞMA AĞI: Hukuki desteğin yanında sosyal dayanışma faaliyetleriyle de üyelerinin her daim yanında oluyor.

GENEL BAŞKAN MUTTALİP AKKUŞ: “BU, BÜYÜK BİR DAYANIŞMA AİLESİDİR”

İŞÇİDER Genel Başkanı Muttalip Akkuş, hedeflerini şu sözlerle ortaya koydu:

“Bizim davamız, emeğin davasıdır. Hiçbir çalışanın kendini yalnız ve çaresiz hissetmediği, alın terinin karşılığını son kuruşuna kadar aldığı, haklarının güvence altında olduğu adil bir çalışma düzeni için yola çıktık.

İŞÇİDER, sadece bir dernek değil; her üyesiyle kenetlenmiş büyük bir dayanışma ailesidir. Şimdi bu aileyi 81 ilde büyüterek Türkiye’nin en güçlü adalet hareketi olmaya kararlıyız.”

TARİHİ BİR SORUMLULUK İÇİN ÇAĞRI: SIRA SİZDE!

Eğer siz de yaşadığınız şehirde adaletsizliğe “dur” demek, binlerce çalışanın hayatına dokunmak ve bu onurlu mücadelenin bir parçası olmak istiyorsanız, İŞÇİDER sizi göreve çağırıyor.

En az lise mezunu, adalet duygusu gelişmiş ve sorumluluk sahibi her vatandaş, bu tarihi görev için başvuruda bulunabilir.

Geleceği şikayet ederek değil, onu bizzat şekillendirerek kurmak isteyenler için şimdi ilk adımı atma zamanı!

Hemen Başvurun, Değişimin Parçası Olun:

• 📞 Doğrudan İletişim Hattı 1: +90 533 045 06 80

• 📞 Doğrudan İletişim Hattı 2: +90 507 213 46 46

• 🌐 Online Başvuru: https://iscider.org

• 📲 Sosyal Medya: İŞÇİDER’in resmi hesaplarını takip ederek güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.