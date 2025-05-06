19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 6 Şubat Deprem şehitleri anasına gerçekleştirilen mahalle ve kurumlardan oluşan 30 takımın katıldığı turnuvada 300 sporcu ter dökecek. Elemeli devam edecek müsabakalarda final 28 Mayısta oynanacak.

Türkoğlu Kaymakamlığı, Türkoğlu Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "6 Şubat Deprem Şehitleri Anısına Kurumlar ve Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası", coşkulu bir açılış töreniyle start aldı. İlçe sakinleri, kurum temsilcileri ve genç sporcuların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, hem depremde yitirilen canların aziz hatırasını yaşatmayı hem de sporun birleştirici gücüyle toplumsal bağları kuvvetlendirmeyi amaçlıyor.

ANLAMLI TURNUVANIN STARTI VERİLDİ

Türkoğlu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından kürsüye gelen Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eshabil Kel, turnuvanın sadece bir spor etkinliği olmanın ötesinde, acıların paylaşıldığı ve dayanışmanın yükseldiği bir platform olduğunu ifade ederek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca ise yaptığı konuşmada, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden şehitlere rahmet diledi. Başkan Karaca, "Bugün, 6 Şubat'ta yaşadığımız o tarifsiz acının ardından, kaybettiğimiz değerli canlarımızın anısını yaşatmak için bir aradayız. Sporun kardeşlik, dostluk ve dayanışma anlamına geldiğine inanıyoruz. Bu turnuva ile hem bu değerleri pekiştirecek hem de kurumlarımız ve mahallelerimiz arasındaki bağları daha da güçlendireceğiz. Centilmenlik ruhu içinde geçecek, kazasız belasız bir turnuva olmasını temenni ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. Başkan Karaca, sporseverlere de iyi seyirler dileyerek, turnuvanın 28 Mayıs'ta final müsabakalarıyla taçlanacağını müjdeledi.

FORMA HEYECANI YAŞANDI: İLÇE PROTOKOLÜ SPORCULARLA BİR ARAYA GELDİ

Açılış töreninin ardından, turnuvada mücadele edecek takımlardan Kılılı Mahallesi ve İstasyon Mahallesi sporcuları için forma takdim töreni düzenlendi. Sporcular, formalarını Türkoğlu Kaymakamı ve ilçe protokolünün elinden almanın heyecanını yaşadı. İlk müsabaka Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan ve Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca’nın set vuruşuyla başladı.

SPORCULARIN VE İZLEYİCİLERİN DUYGULARI YÜKSEK: "BİRLİK OLMA ZAMANI"

Turnuvaya katılan izleyiciler de organizasyona dair düşüncelerini paylaştı. Maçların başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini belirten gençler, bu tür etkinliklerin deprem sonrası yaşadıkları olumsuzlukları bir nebze olsun unutturduğunu ve kendilerine moral verdiğini dile getirdi.

Diğer bir izleyici ise "Bu turnuvayı düzenleyen Türkoğlu Belediyemize ve Kaymakamlığımıza minnettarız. Depremden sonra ilçemizin böyle sosyal ve sportif faaliyetlere çok ihtiyacı vardı. Bu, birlik olma zamanı ve onlar bize bu imkanı sağladılar." dedi.

Bir başka genç ise voleybolun çok keyifli bir spor olduğunu ve tüm gençlerin bu tür aktivitelere katılması gerektiğini ifade etti. İzleyiciler de turnuvanın heyecan verici olacağını düşündüklerini ve emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirtti.