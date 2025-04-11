Şenliğe katılan çocuklar; mas güreşi, mangala, matrak, ok savaşları, halat çekme ve mendil kapmaca gibi pek çok geleneksel oyunda kıyasıya yarıştı. Oyunlar sırasında zaman zaman rekabet artsa da, günün sonunda kazanan dostluk ve eğlence oldu. At gösterileri ise çocuklar kadar büyüklerin de ilgisini çekti; seyirciler bu gösterileri ilgiyle takip etti. Üç gün boyunca süren şenlikte hem geçmişten gelen değerler yaşatıldı hem de unutulmaz anılar biriktirildi.

Etkinliğin amacı, çocukları teknoloji bağımlılığından biraz uzaklaştırıp geleneksel oyun kültürüyle tanıştırmaktı. Bu doğrultuda hem eğitici hem de eğlenceli bir atmosfer oluşturuldu. Çocuklar hem geçmişte oynanan oyunları deneyimledi hem de arkadaşlarıyla unutulmaz anılar biriktirdi.

Şenliğe Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan da katılarak etkinlik alanında çocuklarla bir araya geldi ve oyunları izledi.