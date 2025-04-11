Ateş, yaptığı açıklamada, tutuklu öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını istedi. Özellikle son günlerde artan tutuklamaların, gençlerin özgürlük ve hak arama süreçlerini engellediğini belirten CHP İl Başkanı, hükümetin gençlerin sesine kulak vermesi gerektiğini vurguladı.



Ateş, protestolara katılan öğrencilerin, fikirlerini dile getirme hakkına sahip olduklarını ve demokratik haklarını kullanarak toplumda değişim yaratmayı amaçladıklarını ifade etti. "Gözaltına alınan ve tutuklanan gençlerin derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. Bu gençler, sadece fikirlerini ifade ettikleri için cezalandırılmamalıdır," diyen Ünal Ateş, CHP olarak her zaman gençlerin yanında olduklarının altını çizdi.



Bu açıklamanın ardından, CHP’nin gençlere yönelik özgürlük çağrısı, sosyal medyada geniş yankı buldu. Ateş, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonların da demokratik hakların kısıtlanmasına yönelik bir adım olarak değerlendirilebileceğini dile getirdi.