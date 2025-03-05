Hayata geçirilecek projeyle ilçedeki çöp toplama süreci daha düzenli, hızlı ve verimli bir şekilde yönetilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve daha modern bir atık yönetim sistemi oluşturmak amacıyla yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda, Türkoğlu’nda evsel atıkların toplanmasını ve düzenli bir şekilde taşınmasını sağlayacak Katı Atık Transfer İstasyonu inşa ediliyor.

Evsel Atıklar Daha Düzenli ve Sistemli Toplanacak

Kılılı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tesis, Türkoğlu’nda toplanan evsel atıkların merkezi bir noktada toplanmasını sağlayacak. Burada bir araya getirilen atıklar, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kürtül Entegre Katı Atık Tesisi’ne transfer edilecek. Böylece, atık yönetiminde daha verimli ve çevre dostu bir süreç işletilecek.

Türkoğlu’nda Daha Temiz ve Sağlıklı Bir Çevre İçin

Modern altyapıya sahip olacak Katı Atık Transfer İstasyonu, çöp toplama işlemlerinin daha sistematik bir şekilde yürütülmesini sağlayarak ilçedeki çevre kirliliğini azaltmaya katkıda bulunacak. Büyükşehir Belediyesinin çevreci vizyonuyla hayata geçirilen bu proje, hem halk sağlığına hem de doğal çevrenin korunmasına önemli bir destek sunacak. Katı Atık Transfer İstasyonu sayesinde ilçedeki çöp toplama süreci daha düzenli, hızlı ve verimli bir şekilde yönetilecek. Bu sayede hem Türkoğlu’nun temizliği sağlanacak hem de bölgedeki çevre kirliliğinin önüne geçilmiş olacak.