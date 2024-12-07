Başkan Dursun Nar, İstiklal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevine atanan Bilal Bozkurt ile İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Hasan Tuğrul Çakar’ı makamlarında ziyaret etti.

“BAŞARILAR DİLERİZ”

Ziyaret sırasında misafirperverlikleri için teşekkür eden Dursun Nar, şunları ifade etti:

“Sayın Başkanımız Bilal Bozkurt ve Müdürümüz Hasan Tuğrul Çakar’a görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Kendilerine, Kahramanmaraş’a ve İstiklal Üniversitesi’ne sağlayacakları katkılar için şimdiden teşekkür ediyoruz.”

ÜLKÜ OCAKLARI’NDAN DESTEK MESAJI

Eğitim ve gençlik konularında hassasiyetle çalışmalarını sürdüren Ülkü Ocakları, üniversitelerle iş birliğine önem vermeye devam ediyor. Bu ziyaret, hem destek hem de ortak çalışmalar için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Bu anlamlı ziyaret, eğitim ve yönetim alanında dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.