Çocukların yüzündeki gülümsemeler ve etkinlikteki coşku dolu anlar, projeye damgasını vurdu.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER DAMGA VURDU

• Palyaçolar eşliğinde yüz boyama etkinlikleriyle çocukların hayal dünyasına dokunuldu.

• Geleneksel oyunlarla geçmişin mirası miniklere aktarıldı.

• Pamuk şeker ve patlamış mısır ikramıyla gönüller kazanıldı.

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı şu mesajı verdi:

“Bir Dava Bırakıyorum Sana Çocuk,

Yerde Bırakma Tebessümlerimi.

Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizim en büyük gururumuzdur.”

BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

Bu anlamlı proje, çocukların neşesiyle hayat bulurken, katılan aileler ve okul yönetimi tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Etkinlikte sergilenen birlik ve beraberlik ruhu, hem Türkoğlu’nda hem de Kahramanmaraş genelinde takdir topladı.