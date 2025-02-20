Ali Rıza Gedemenli’nin ilk durağı, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora oldu. Ziyarette, Gedemenli ve Dora, Kahramanmaraş’ın gençliği, Türk-İslam ülküsü, vatan ve millet sevgisi gibi önemli konuları ele alarak fikir alışverişinde bulundu.

Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, ziyaretiyle ilgili olarak şunları ifade etti:

"İki cihanda kıymetli kardeşim, Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanımız Ali Rıza Gedemenli’yi Gazi Meclisimizde misafir ettik. Kahramanmaraş’lı gençlerimizin Türk-İslam ülküsüyle yüreklerinde ülkücü ahlakı, vatan ve millet sevgisiyle yetişmesi için canla başla mücadele eden il başkanımız nezdinde Kahramanmaraş’ın yiğitler yiğidi bozkurt ve asenalarına selamlarımızı iletip çalışmalarında başarılar diledik. Türk gençliği Ülkü Ocakları’nda yetişmeye devam ediyor."

FATİH AYDIN’A ZİYARET

Ali Rıza Gedemenli, bir sonraki ziyaretini Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın’a gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, Kahramanmaraş’ta yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Gedemenli'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti.

OĞUZHAN KARAMIK’A ZİYARET

Ali Rıza Gedemenli, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan Karamık'ı da makamında ziyaret etti. İki lider, Kahramanmaraş’ta yapılan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Karamık, ziyaretin ardından Gedemenli’ye teşekkür ederek, nazik misafirperverlikleri için minnettarlığını ifade etti.

LÜTFİ NEBİOĞLU’NA ZİYARET

Ziyaretlerin son durağı, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Nebioğlu oldu. Ali Rıza Gedemenli, burada da Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen çalışmalar hakkında görüşmeler yaptı.

Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Nebioğlu, Gedemenli’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaret için teşekkürlerini iletti.

ÜLKÜ OCAKLARI’NDAN GÜÇLÜ BİR İŞBİRLİĞİ

Ali Rıza Gedemenli’nin gerçekleştirdiği bu ziyaretler, Ülkü Ocakları arasında güçlü bir işbirliğinin işaretlerini verdi. Kahramanmaraş’ta yürütülen çalışmalara dair önemli fikir alışverişlerinde bulunarak, Türk gençliğine yönelik projeler için daha fazla işbirliği yapılacağı vurgulandı.