Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yolunda atılan en önemli adımlardan biri olduğunu vurgulayan Ateş, gençlere olan güvenini bir kez daha dile getirdi.



Başkan Ateş mesajında şunları kaydetti:



“19 Mayıs 1919, milletimizin esaret zincirlerini kırdığı ve özgürlük meşalesini yaktığı bir gündür. Bu tarih, aynı zamanda gençlerimize olan inancın ve onlara verilen değerin en anlamlı göstergesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençlere duyduğu güvenle bu özel günü gençlere armağan etmiş ve onları Cumhuriyetimizin geleceğinin teminatı olarak görmüştür. Bizler CHP olarak, gençlerimizin çağdaş, demokratik ve özgür bir ortamda yetişmeleri için üzerimize düşen sorumluluğu en güçlü şekilde yerine getirmeye kararlıyız. Kahramanmaraş’taki gençlerimizin spordan sanata, bilimden teknolojiye her alanda gelişimini desteklemek, onların önünü açmak önceliğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı içtenlikle kutluyorum.”