Başkan Ateş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Babalar, hayatımızda derin izler bırakan, sevgi ve fedakârlıkla bizleri büyüten, yol gösteren en kıymetli varlıklardır. Onlar, sadece birer ebeveyn değil; aynı zamanda ailemizin sarsılmaz direği, hayatın zorlukları karşısında bizlere güç veren kılavuzlarımızdır. Babaların emeği, sabrı ve fedakârlığı, bir toplumun temel taşlarını oluşturur. Onların varlığı, ailede huzurun ve mutluluğun garantisidir.”



Başkan Ateş, sözlerine şöyle devam etti: “Bu özel günde, hayatta olan tüm babalarımıza sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler dilerim. Onların sevgisiyle büyüyen çocuklar, geleceğin umut dolu bireyleridir. Ancak ne yazık ki, aramızdan ayrılan babalarımızı da bu anlamlı günde rahmetle anmayı unutmamalıyız. Hayatını kaybeden değerli babalarımızın anıları, bizlere ışık tutmaya devam ediyor ve onların bıraktığı miras gelecek nesillere yol göstermektedir.”



Ünal Ateş, mesajını şu sözlerle tamamladı: “Babalar Günü, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda babalarımızın hayatımızdaki değerini yeniden hatırlamak ve onlara olan minnetimizi dile getirmek için bir vesiledir. Bu duygu ve düşüncelerle, bütün babaların Babalar Günü’nü en içten duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.”