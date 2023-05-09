Ahmet Doğan İlbey’in Adı Kütüphane’de Yaşatılacak

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB)’nin İstanbul ve Kahramanmaraş Şubeleri ile İstanbul Avcılar ve Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğinde hazırlanan kütüphaneye merhum yazar Ahmet Doğan İlbey’in adı verildi.

Onikişubat Şehit Tebernuş Özler Ortaokulunda açılan kütüphanenin açılışına TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, TYB Kahramanmaraş Şube Başkanı Enver Çapar, Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Dervişoğlu, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, merhum yazar İlbey’in yakınları ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin akabinde kütüphane içinde yapılan oturumda Ahmet Doğan İlbey, yakınları, dostları ve okuyucuları tarafından hatıralarla yâd edildi.