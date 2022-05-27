Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çimentonun Estetik Kullanımları Ödüllendirildi
Çimentonun Estetik Kullanımları Ödüllendirildi
Doğa Yürüyüşleri’nin Bu Haftaki Adresi Döngel Mağarası
Doğa Yürüyüşleri’nin Bu Haftaki Adresi...
Başkan Mahçiçek: Her türlü engeli, engelsiz hale getirmeliyiz
Başkan Mahçiçek: Her türlü engeli,...
Büyükşehir Anlamlı Bir Projeyi Daha Hayata Geçiriyor
Büyükşehir Anlamlı Bir Projeyi Daha...
Göksun Belediyesi Kurum İçi Eğitimlere Devam Ediyor
Göksun Belediyesi Kurum İçi Eğitimlere...
Flaş Haber
Şehit Sayısı 5'e Yükseldi
Kapat

Devlet desteğiyle güzellik merkezi kuran kadın girişimci 15 kişiyi istihdam ediyor

Kahramanmaraş'ta devlet desteğiyle açtığı ve büyüttüğü güzellik merkezinde 15 kişiyi istihdam eden Songül Emektar, yeni şubelerle daha da büyümeyi hedefliyor.

Devlet desteğiyle güzellik merkezi kuran kadın girişimci 15 kişiyi istihdam ediyor

Devlet desteğiyle güzellik merkezi kuran kadın girişimci 15 kişiyi istihdam ediyor

Kahramanmaraş'ta devlet desteğiyle açtığı ve büyüttüğü güzellik merkezinde 15 kişiyi istihdam eden Songül Emektar, yeni şubelerle daha da büyümeyi hedefliyor.

27 Mayıs 2022 Cuma 14:18
banner459

Evli ve 3 çocuk annesi olan Emektar (42), yıllarca kuaförlük yaptıktan sonra Halk Eğitim Merkezi'nde kuaförlük kursunda usta öğretici oldu.

Bir süre sonra kendi güzellik merkezini açmaya karar veren Emektar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) uygulamalı girişimcilik eğitimini başarıyla tamamlayarak belge aldı.

Eşiyle hazırladıkları "Kuaför ve Güzellik Salonu Projesi"ne sağlanan destekle 5 koltuklu bir salon açan, bir fırça, bir fön makinesi ve bir maşayla işe koyulan Emektar, zaman içinde talebin artmasıyla daha büyük bir salona taşınma kararı aldı.

KOSGEB'den geri ödemeli 17 bin lira destek alarak işletmesini büyüten Emektar, şimdilerde 40 koltuklu, 375 metrekarelik 2 katlı güzellik merkezinde 15 sigortalı çalışanı ve 15 stajyer öğrencisiyle hizmet veriyor.

Songül Emektar, AA muhabirine, 24 yıldır sektörde olduğunu ve KOSGEB sayesinde hayaline kavuştuğunu söyledi.

İşe başladığı dönemler zorlandığını ancak ailesinin desteğiyle bu noktaya geldiğini belirten Emektar, "Her şeyiyle mükemmel bir şekilde işimizin başındayız. Bundan sonra bu salonumuzu büyütmeyi amaçlıyoruz. Kahramanmaraş'ta şubeleşerek daha çok ilde daha güzel hizmet vermeyi hedefliyoruz." dedi.

Sigortalı işçilerinin daha önceden stajyerleri olduğunu dile getiren Emektar, öğrencilerine kuaförlük alanında her türlü eğitimi verip kadrosuna kattığını, diğer stajyer öğrencileri de eğitip ekibine almak istediğini ifade etti.

İşçi ve stajyerleriyle uyumlu olarak çalışmanın kendisine ödüller getirdiğini söyleyen Emektar, "Aldığım ödüllerle gurur duyuyorum. Kahramanmaraş'ımızın ismini tüm Türkiye ve uluslararası alanda temsil ettiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

- Kadın girişimcilere pozitif ayrım

KOSGEB İl Müdürü Yasin Yüksek de her zaman kadın girişimcileri desteklediklerini ve onların yanında olduklarını ifade etti.

Kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Yüksek, "Songül Emektar, KOSGEB'in yeni girişimci desteğinden faydalandı. Hem geri ödemeli hem de geri ödemesiz desteklerimizden faydalandı. İşletmesini başarılı olarak devam ettirmekte. Songül Hanım'ın başarılı olmasının en büyük sebeplerini sıralarsak, işini titizlikle yapması, işine özen göstermesi, işine yenilik katması ve çok çalışması. Girişimcilerimizden özellikle işlerine odaklanmalarını ve çok çalışmalarını bekliyoruz." dedi.

Yüksek, kentte yeni iş yeri açmak isteyen kadın girişimcileri de KOSGEB'in hizmetlerinden faydalanmaları için şubelerine beklediklerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Devlet Desteğiyle Güzellik Merkezi Kuran Kadın Girişimci 15 Kişiyi Istihdam Ediyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatan Uğruna Bacaklarını Kaybeden Kahraman Kardeşler Gazi Olmanın Gururunu Yaşıyor
Vatan Uğruna Bacaklarını Kaybeden Kahraman Kardeşler Gazi Olmanın Gururunu Yaşıyor
Motosiklet kazasında 60 kemiği kırılan sürücüden uyarı
Motosiklet kazasında 60 kemiği kırılan sürücüden uyarı
Kahramanmaraşlı Şehit Akdal'ın Ailesi, Evlatlarından Ayrı Üçüncü Bayramlarını Şehitlikte Geçirdi
Kahramanmaraşlı Şehit Akdal'ın Ailesi, Evlatlarından Ayrı Üçüncü Bayramlarını Şehitlikte Geçirdi
Kahramanmaraşlı şehidin emanetine gözü gibi bakıyor
Kahramanmaraşlı şehidin emanetine gözü gibi bakıyor
Kahramanmaraş'ta Mısırlı hükümlü cezaevinde hafız oldu
Kahramanmaraş'ta Mısırlı hükümlü cezaevinde hafız oldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber