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Göbeğinde çıkan sivilce, hayatını kabusa çevirdi!

Ordu'nun Ünye ilçesinde 30 yaşındaki Muhammet Dikici'nin, göbeğinde çıkan sivilceyi sıkması sonucu yara olan bölgedeki enfeksiyon kan yoluyla sinir sistemine bulaştı. Hareketleri kısıtlanan ve yürüme zorluğu çeken Dikici, omurilik felci sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

Göbeğinde çıkan sivilce, hayatını kabusa çevirdi!

Göbeğinde çıkan sivilce, hayatını kabusa çevirdi!

Ordu'nun Ünye ilçesinde 30 yaşındaki Muhammet Dikici'nin, göbeğinde çıkan sivilceyi sıkması sonucu yara olan bölgedeki enfeksiyon kan yoluyla sinir sistemine bulaştı. Hareketleri kısıtlanan ve yürüme zorluğu çeken Dikici, omurilik felci sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

03 Aralık 2021 Cuma 13:28
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Ünye'ye bağlı Ortayılmazlar Mahallesi'nde 2 yıl önceye kadar sağlıklı yaşam sürdüren Muhammet Dikici'nin hayatı, göbeğinde çıkan sivilce sonucu tamamen değişti.

ENFEKSİYON, KAN YOLUYLA SİNİR SİSTEMİNE ZARAR VERDİ

Dikici, çalışmak için gittiği Japonya'da göbeğinde çıkan sivilceyi kendisi sıktı. Dikici'nin göbeğinde yara oluşan bölgedeki enfeksiyon, kan yoluyla sinir sistemine zarar verdi. Hareketleri kısıtlanan ve yürüme zorluğu çeken Dikici, hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan kontrolde Dikici'nin, enfeksiyona bağlı omurilik felci geçirdiği tespit edildi. Ameliyata alınan Dikici, tüm müdahalelere rağmen felç kaldı. Tedavisinin ardından Türkiye'ye gelen Dikici, 2 yıldır tekerlekli sandalyeyle yaşıyor.

SİVİLCEYİ SIKTIKTAN 3 GÜN SONRA HAYATI DEĞİŞTİ

Göbeğindeki sivilceyi sıktıktan 3 gün sonra hayatının değiştiğini anlatan Muhammet Dikici, "Yaklaşık 2 yıl önce yurt dışına çalışmaya gitmiştim. Vücudumda çıkan bir sivilceden dolayı enfeksiyon kaptım. Bu enfeksiyon omuriliğime iltihap biriktirdi. Sinir sistemlerime hasar verdi. Omurilik ameliyatı geçirdim. Şu anda omurilik felciyim. Büyük ihtimalle hayatımın geri kalanını bu şekilde geçireceğim. Vücudumda çıkan sivilceyi patlattıktan 3 gün içinde bu olay başıma geldi. 3 gün sonra his kaybı yaşayarak felç oldum. Tedavisi ise şimdilik yok. Kök hücre çalışmaları var ancak deneme aşamasında" diye konuştu.

"SAĞLIKLIYKEN ENGELLİLERİN YAŞADIĞI SORUNLARI GÖRMÜYORDUM"

Engelli olmadan önce kendisinin de engellilerin sorunlarını çok bilmediğini dile getiren Dikici, "Sağlıklıyken engellilerin yaşadıkları sorunları görmüyordum ama engelli olduktan sonra insanlar bana çok tuhaf gelmeye başladı. Kaldırımda engelli rampalarının önüne araç bırakanlar, kaldırımlara araç bırakanlar biz engellilerin hayatını zorlaştırıyor. Bu nedenle insanlar buna dikkat etmeliler" dedi.

"HER BİREY ENGELLİ ADAYI"

Engellilerin en çok karşılaştığı kot farkı sorununa değinen Dikici, "Bir defasında ineceğimi düşündüğüm rampadan kot farkı nedeniyle düştüm. Zaman zaman böyle kazalar başımıza geliyor. Alışveriş yapacağımız dükkanların önlerinde engelli rampaları olması, belediyelerin engellilerin hayatını kolaylaştıracak adımlar atması, vatandaşların araçlarını bize engel olacak şekilde bırakmamalarını istiyorum. Unutmayalım ki her birey bir engelli adayıdır. Lütfen engelimize engel olmayın" diye konuştu.

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