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Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, yarışma programında finalist oldu

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, İstanbul'da gerçekleşen "Ben Bilirim" yarışma programına katılarak dikkatleri üzerine çekti. Atlas Yayıncılık ve Ticaret A.Ş'nin lisans hakkına sahip olduğu 360 logolu televizyon kanalında yayınlanan programda Cemil Boz, kızı Beyza tarafından müracaat edilmiş ve Kahramanmaraş'ı temsil etti.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, yarışma programında finalist oldu

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, yarışma programında finalist oldu

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, İstanbul'da gerçekleşen "Ben Bilirim" yarışma programına katılarak dikkatleri üzerine çekti. Atlas Yayıncılık ve Ticaret A.Ş'nin lisans hakkına sahip olduğu 360 logolu televizyon kanalında yayınlanan programda Cemil Boz, kızı Beyza tarafından müracaat edilmiş ve Kahramanmaraş'ı temsil etti.

16 Mayıs 2024 Perşembe 16:37

"Ben Bilirim" adlı yarışma programı, 5. sezonunda yüksek reytingleriyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Programda hızlı düşünme ve doğru cevaplara ulaşma rekabetine katılan Cemil Boz, diğer katılımcılarla mücadele ederek finale yükseldi.

13 Mayıs 2024 tarihinde TV 360'ta yayınlanan programda Balıkesir'den katılan Merve Tozluklu, İstanbul'dan katılan Fatih Bican ve Makbule Zorlu ile yarışan Cemil Boz, sporla ilgili soruları da başarıyla cevapladı.

Yarışmanın ilerleyen aşamalarında, Cemil Boz rakiplerine büyük bir fark atarak finalde yer aldı.

Finalde İstanbul'dan katılan Makbule Zorlu ile karşılaşan Boz, 2190 puanla rakibine 1050 puan fark atarak programın finalisti oldu. Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, "Ben Bilirim" yarışma programında gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirdi.

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