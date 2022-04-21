Kahramanmaraş'ta Mısırlı hükümlü cezaevinde hafız oldu

Kahramanmaraş Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısırlı hükümlü Khaled Ahmed İbrahim el-Sayed'in hafızlık eğitimini tamamlaması nedeniyle kurumun konferans salonunda icazet töreni düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, hafızlık cübbesi giydirilen Sayed'e, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan hafızlık belgesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı tarafından takdim edildi.
Törene, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Turgay Çorak, İl Müftüsü Mustafa Tekin ile kurum personeli katıldı.