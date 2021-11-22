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Kahramanmaraş'taki dev tesis hizmete giriyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde dağınık bir biçimde hizmet veren adaklık satıcıları için yeni bir tesis inşa etti.

Kahramanmaraş'taki dev tesis hizmete giriyor

Kahramanmaraş'taki dev tesis hizmete giriyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde dağınık bir biçimde hizmet veren adaklık satıcıları için yeni bir tesis inşa etti.

22 Kasım 2021 Pazartesi 15:41
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3,5 Milyonluk yatırımla tek çatı altında toplanan adaklık satıcıları, vatandaşlara daha modern ve hijyenik şartlarda hizmet sağlayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hayvancılık sektöründe önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi.

Şehir genelinde dağınık faaliyet gösteren adaklık satıcıları için Canlı Hayvan Borsası içerisinde yeni bir satış alanı inşa edildi.

Yaklaşık 3,5 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında bin 500 hayvan kapasiteli 36 satış alanı oluşturuldu. Tamamlanan çalışmalarla artık adaklık satıcıları vatandaşlara veteriner hekim kontrolünde, daha modern ve hijyen standartları yüksek Adaklık Satış Merkezi’nde hizmet verecek.

Satıcılar Tek Çatı Altında Toplandı

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, tamamlana adaklık satış alanlarının noter eşliğinde kura çekiminin de gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Adaklık satışların daha sağlıklı şartlarda yapılabilmesi için hayata geçirdiğimiz Adaklık Satış Merkezi’mizde satış alanları kuralarının çekilişlerini tamamladık. Her bir satış yerinin farklı bir küçükbaş hayvan satıcısı tarafından işletileceği merkezimiz, veteriner hekim kontrolleriyle hem vatandaşlarımız hem de satıcılarımız için önemli bir kolaylık sağlayacak. Şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 22.11.2021 18:43
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