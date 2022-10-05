Kahramanmaraş’ta ciğer dürümüyle başlayan aşk kelle-paçayla mutlu sona ulaştı!

Geçtiğimiz hafta sonu kır düğün salonunda gerçekleşen düğün töreninde dünya evine giren Zafer-Nagehan çifti, pasta kesimi sırasında davetlileri kelle-paça ikramıyla şaşırttı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek’in nikah akitlerini gerçekleştirdiği törende, çiftin şahitleri ise, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur ile ünlü tiyatro sanatçısı Orhan Uslu oldu.

Evlilik cüzdanının geline teslim etmesiyle devam eden düğün töreninde, damat bey ustalığını konuşturarak pasta yerine eşine kelle-paça ikram etmesi davetlilerden büyük alkış aldı.

Halayların ve oyunların oynandığı düğün töreninde açıklama yapan Zafer Ayranpınar, “Tüm yakınlarımızı burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Bir değişiklik yaparak düğünde pasta yerine kendi mesleğimizi sunarak kelle-paça ikram ettik. Çok güzel bir sunum oldu. Herkese afiyet olsun. Bir ciğerle başladık, kelle-paça ile taçlandırdık. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

“Bir ciğer yedik konu nerelere geldi”

Nagehan (Ceviz) Ayranpınar ise, “Bir ciğerle başladık paçayla devam ediyor. Mutluluğumuz sonsuz olsun, hiç bitmesin. Gelen misafirlerimize çok teşekkür ederiz bizi yalnız bırakmadıkları için. Hayatımda hiç sakatat yemeyen bir insandım. Zafer bey sayesinde sakatata alıştım” diye konuştu.

“ben bir Maraş aşığıyım”

Çiftin nikah şahitliğini yapan tiyatro sanatçısı Orhan Uslu’da, yeni çifte hayatlarında mutluluklar dileyerek, “Kahramanmaraş’a çok fazla gelmedim. Ama Zafer kardeşim sayesinde ben bir Maraş aşığı oldum. Yaklaşık 4 yıldır bir ayağım Kahramanmaraş’ta. Zafer kardeşim çok sevdiğim, takdir ettiğim bir insan. Allah mesut bahtiyar etsin” şeklinde konuştu.