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Kahramanmaraş’ta depremzede babadan yardım çağrısı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrası yapılan desteklerden yararlanamadığını öne süren babadan yardım çağrısı geldi.

Kahramanmaraş’ta depremzede babadan yardım çağrısı

Kahramanmaraş’ta depremzede babadan yardım çağrısı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrası yapılan desteklerden yararlanamadığını öne süren babadan yardım çağrısı geldi.

21 Mayıs 2023 Pazar 13:38

Kahramanmaraş’ta depremin ilk gününden bugüne tek başına mücadele ettiğini söyleyen Adem Dolgun, yetkililere seslenerek konteyner talebinde bulundu.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesinde ikamet eden 40 yaşındaki esnaf Adem Dolgun, 6 şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, depremden hemen sonra, önce ev sahibi tarafından evden çıkartıldı.

Kira bedellerinin çok yüksek olmasından dolayı ev tutamayan Dolgun’un mini marketi, aynı zamanda hayata tutunduğu evi oldu.

Çocuklarını köye gönderen Dolgun, deprem sonrasında depremzedelere bedelsiz yardımcı oldu.

3 aydır işyerinde kalan Adem Dolgun, “Ben devletime sitem etmiyorum, devletimin yanındayım. Ancak ailem huzurum dağıldı. Benim de sıcak bir yuvaya, çocuklarımla aynı çatı altında yaşamaya hakkım var. Sizden çok bir şey istemiyorum, başımı sokacak, ailemle birlikte yaşayacak bir konteyner talep ediyorum. Lütfen sesimi duyun” dedi.

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Kahramanmaraş’ta Depremzede Babadan Yardım çağrısı
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