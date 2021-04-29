Kahramanmaraş’ta evleri küle dönen yaşlı çift yardım bekliyor

Kahramanmaraş’ta, Mart ayında Onikişubat ilçesine bağlı Şehit Evliya Mahallesi'nde yaşayan Hamza Uzun (57) ve Bedriye Uzun (57) çiftinin yaşadığı 2 katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Yangında, evde mahsur kalan ve yardım çağrısında bulunan Bedriye Uzun'u duyan mahalle bekçisi ikametin demir parmaklığını kırarak yaşlı kadını bulunduğu yerden kurtarmış, eşi Hamza Uzun'un da yangından kendi çabalarıyla çıkmıştı.

Vücutlarında yanıklar oluşan yaşlı çift yangının ardından hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ancak, evleri küle dönen yaşlı çift hastaneden çıktıktan sonra bir yakınlarının evlerine sığındı.

Tedavileri evde devam ederken yaşlı çift evlerinin yeniden yapılması için yardım bekliyor.

Akrabalarına sığınan yaşlı çift hayırseverlerden kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor.