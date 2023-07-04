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Kahramanmaraş’ta Seyyar Tezgâhlar Kaldırılıyor

Büyükşehir Belediyesi, pazar yerlerinin açılmasının ardından şehir merkezinde kurulan geçici tezgâhları kaldırmaya başladı.

Kahramanmaraş’ta Seyyar Tezgâhlar Kaldırılıyor

Kahramanmaraş’ta Seyyar Tezgâhlar Kaldırılıyor

Büyükşehir Belediyesi, pazar yerlerinin açılmasının ardından şehir merkezinde kurulan geçici tezgâhları kaldırmaya başladı.

04 Temmuz 2023 Salı 17:44

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası normalleşme çalışmaları kapsamında şehir merkezinde kurulan geçici tezgâhları yeniden açılan pazar yerlerine yönlendirmeye başladı. Uygulamanın yapıldığı Demokrasi Meydanı’nda yaya geçişlerinde aksamalara neden olan tezgâhlar tek tek kaldırılırken alanın temizliği de yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehir merkezinde konumlanan ve vatandaşlarımız tarafından şikâyet konusu olan tezgâhlar, pazar yerlerinin açılmasıyla kaldırılmaya başlandı. Ekiplerimiz esnafı pazar yerlerine yönlendiriyor. Şehir genelinde uygulamalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.

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