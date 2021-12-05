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Kahramanmaraş’tan yurdun dört biryanına urmu dutu gönderiyor!

Kahramanmaraş’ta, başta urmu dutu olmak üzere tamamen organik bitkisel ürünler satan Urmu dutcu Halil, yaz kış demeden Türkiye’nin dört biryanına şifa kaynağı ürünler satıyor.

Kahramanmaraş’tan yurdun dört biryanına urmu dutu gönderiyor!

Kahramanmaraş’tan yurdun dört biryanına urmu dutu gönderiyor!

Kahramanmaraş’ta, başta urmu dutu olmak üzere tamamen organik bitkisel ürünler satan Urmu dutcu Halil, yaz kış demeden Türkiye’nin dört biryanına şifa kaynağı ürünler satıyor.

05 Aralık 2021 Pazar 15:14
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Türkiye'de belirli bölgelerde yetişen urmu dut, barındırdığı antioksidan özelliği, çeşitli vitamin ve minarelerle ağız ve dil yaralarına da iyi gelmesinden dolayı yok satıyor.

Önce kırmızı, sonra siyah renge bürünen urmu dut, sıkılarak kazanlarda kaynatıldıktan sonra güneşte bekletilerek pekmez haline geliyor. Şifa deposu olarak bilinen urmu dutu Kahramanmaraşlı Neşnat ailesinin geçim kaynağı oldu.

Kendi bahçelerinde yetiştirdikleri dutlardan, reçel, pekmez, ekşi, konsantre gibi ürünler elde eden Halil İbrahim Neşnat, mesken edindiği Pırnabaşı bölgesinde ürünlerini satıyor.

7/24 Pınarbaşında hizmet verdiği belirten Halil İbrahim Neşnat; Urmu dutuyla ilgili pekmez, konsantre, reçel, ekşisi ve özü gibi tamamen organik satıyoruz. Kovid nedeniyle urmu dutu şekersiz pekmezi ve kozalak özüne rağbet var. Kozalak özü öksürükleri temizliyor. Bu öz tıbbende kanıtlanmış akciğer ve karaciğeri temizliyor. Bunlar ilaç değil, desteleyici bitkisel ürünler.

Urmu dutu ağız yaralarına çok iyi geliyor. Kan yapma özelliği var. Karaciğeri güçlendiriyor, vücuttaki iltihaplanmalara çok iyi geliyor. Pınarbaşında 7/24 hizmet veriyorum. İnsanlar bana sosyal medya hesaplarından urmudutcuhalil yazarak ulaşabilirler. Ayrıca 0530 119 9946 ‘nolu telefondan arayıp hem sipariş verebilirler, hemde ürünlerle ilgili bilgi alabilirler. Kargo ile 81 il’de sipariş gönderebiliyoruz.” Diye konuştu.

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Kahramanmaraş’tan Yurdun Dört Biryanına Urmu Dutu Gönderiyor!
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