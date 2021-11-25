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Kervan Pastanelerinden Anlamlı Farkındalık

Kahramanmaraş’ın seçkin markası Kervan Pastaneleri, “Kadına Yönelik Şiddet ile Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında anlamlı bir farkındalığa imza attı.

Kervan Pastanelerinden Anlamlı Farkındalık

Kervan Pastanelerinden Anlamlı Farkındalık

Kahramanmaraş’ın seçkin markası Kervan Pastaneleri, “Kadına Yönelik Şiddet ile Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında anlamlı bir farkındalığa imza attı.

25 Kasım 2021 Perşembe 15:08
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Kervan Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu‘nun öncülüğünde Kervan Pastanelerinin 8 şubesinin tamamında, tüm çalışanlar üzerlerine “Kadına yönelik şiddete hep birlikte dur diyelim” yazılı tişörtler giydiler.

Pastanelere gelen kadınlı-erkekli, her yaş grubundan misafirler, şiddetin karşısında mesaj veren tişörtlerle kendilerini karışlayan çalışanları takdirle izlediler.

Kervan Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, kadına şiddetin çağdışı ve utanç verici bir davranış olduğunu belirterek, “Kadın hakları ihlalleri, her coğrafyadaki toplumlarda yaygın olan, sınır ve sınıf tanımayan bir suçtur. Bu suçu da biz yüz kızartıcı suç olarak kabul ediyor ve Kervan ailesi olarak karşısında dimdik duruyoruz” dedi.

Şiddetin öğrenilen bir davranış olduğunu bu nedenle gelecek nesillerin böylesi suçlara karışmaması için ailelere önemli görev düştüğünü vurgulayan Kervancıoğlu, “Yapılan araştırmalar babasının annesine şiddet uyguladığını gören çocukların da yetişkin olduklarında aynı eğilimi gösterdiklerini ortaya koyuyor. Bundan dolayı ki bu suç için çocuklarımıza rol model olmayalım” çağrısında bulundu.

Kadına yönelik şiddetin sadece kadın sorunu değil bir insan hakları sorunu olduğuma dikkati çeken Sami Kervancıoğlu, “ Toplumunun tümünü etkileyen bu sorun karşısında sessiz kalınmamalı ve çözümüne yönelik köklü, gerçekçi yaptırımlar içeren çalışmalar yapılmalı” görüşünü dile getirdi.

Kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması mücadelesinde erkeklere de görev düştüğünü ifade eden Kervancıoğlu, “Gün geçmiyor ki televizyon haberlerinde kadına yönelik şiddete ilişkin haber yayınlanmasın. Bunları her gün televizyonlarda ve basında görmek bizleri derinden yaralıyor” şeklinde konuştu.

Kervancıoğlu, bu özel gönder tişört yazıları ile farkındalık oluşturduklarını ancak, yılın her gününde şiddetin karşında olduklarını sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 25.11.2021 17:32
Anahtar Kelimeler:
Kervan Pastanelerinden Anlamlı Farkındalık
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