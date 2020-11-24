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Senelerdir ormanda herkesten uzak yaşıyor! Koronavirüsü bile bir ay sonra duydu

36 yaşındaki İlhan Budak, senelerdir Bursa'nın Uludağ zirvelerinde bütün teknolojilerden uzak yaşam sürüyor. Kendisini ziyarete gelen arkadaşlarından öğrendikleriyle haberdar olduğunu söyleyen Budak "Koronavirüsü bile tam 1 ay sonra öğrendim" dedi.

Senelerdir ormanda herkesten uzak yaşıyor! Koronavirüsü bile bir ay sonra duydu

Senelerdir ormanda herkesten uzak yaşıyor! Koronavirüsü bile bir ay sonra duydu

36 yaşındaki İlhan Budak, senelerdir Bursa'nın Uludağ zirvelerinde bütün teknolojilerden uzak yaşam sürüyor. Kendisini ziyarete gelen arkadaşlarından öğrendikleriyle haberdar olduğunu söyleyen Budak "Koronavirüsü bile tam 1 ay sonra öğrendim" dedi.

24 Kasım 2020 Salı 18:41
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Kahramanmaraş'ta doğan 35 yaşındaki Budak, küçük yaşta babasını kaybettikten sonra Bursa'da, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) yurduna yerleştirildi.

Budak, 18 yaşında buradan ayrılarak spora merakından dolayı uzun süre dağlarda gezdi.

Yaklaşık 7 yıl önce Uludağ eteklerinde Zeyniler Mahallesi'ne 1 kilometre mesafedeki Erikli Yayla mevkisinde, araç yolu bulunmayan ormanlık alana yerleşme kararı alan Budak, buraya yaptığı küçük kulübede yaşamaya başladı.

Ülke genelinde düzenlenen maraton koşularına katılan ve çok sayıda madalyası bulunan Budak, dağda koşarak ve yoğurt kovalarından yaptığı halter ile antrenmanlarını sürdürüyor.

Budak, bazı günlerde kırsal mahallelerde çalışıp kazandığı parayla erzak alarak hayatını idame ettiriyor. Doğadaki meyvelerden sirke yapan Budak, yıllardır cep telefonu bile kullanmadan teknolojiden uzak yaşam sürüyor.

"BİRÇOK MADALYASI VAR"

İlhan Budak, AA muhabirine, sporu çok sevdiğini söyledi.

Yaklaşık 7 yıldır Uludağ'ın eteklerindeki ormanda yaşadığını anlatan Budak, "Zaman zaman Zeyniler Mahallesi'ne çalışmaya iniyorum. Farklı mahallere de gidip çalışıyorum. Aldığım ücretle de hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum." dedi.

Budak, dağda yaşamaktan memnun olduğunu dile getirerek, "Buraya gelen dağcılarla sohbet ediyorum. İstanbul Maratonu'na katılıyorum. Uludağ Maratonu var, 70 kilometre. Bu arazi yarışını 14 saatte koştum.

Bursa-Yalova şehirler arası koştum. Teknolojiden uzak duruyorum. Maraton düzenleneceği zaman arkadaşlarım gelip haber veriyor. Uygun olursa gidiyorum." diye konuştu.

Spora ilgisinden dolayı beslenmesine dikkat ettiğini aktaran Budak, "Bir gün ağırlık çalışıyor, diğer gün koşu yapıyorum. Doğayı sevdiğim için buradayım. İnsanlardan uzak durma düşüncesinde değilim.

Spor ve doğa için buradayım. Şehirde hava pis, burada her şey doğal. Liseyi de açıktan bitirmeye çalışıyorum. İyi bir maratoncuyum. Birçok madalyam var." ifadelerini kullandı.

Zeyniler Mahallesi Muhtarı Nihat Ülker de İlhan Budak ile 2012 yılında koyun otlatırken tanıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"2013'te dağa yerleşmeye karar verdi. Yaşadığı noktaya araç yolu yok. Bu mevki bizim köyün merası. İlhan burada oturuyor, ormana sahip çıkıyor. Biz de bazen ziyaret ediyoruz. Köyde yapılacak işlerde bize yardımcı oluyor. Birbirimize sahip çıkıyoruz."

"Her gün Uludağ'ın ağaçları arasında gezinerek kendimi zinde tutuyorum" diyen Budak, "Bugüne kadar en uzun Bordum'daki maratona katıldım. Yaklaşık 150 kilometreydi" şeklinde konuştu.

Uludağ'a zirve yürüyüşüne çıkan dağcılar ve doğa tutkunları da zaman zaman İlhan Budak'ı ziyaret ederek sohbeti ihmal etmiyor

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