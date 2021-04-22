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Vali Coşkun’dan 23 Nisan mesajı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Vali Coşkun’dan 23 Nisan mesajı

Vali Coşkun’dan 23 Nisan mesajı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak açıklamalarda bulundu.

22 Nisan 2021 Perşembe 18:09
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Vali Coşkun açıklamasında, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 101. yıldönümünü kutlamanın onuru ile sevgili çocukların bayram sevincini ve coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

''Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı milletçe büyük bir gururla, şanla ve şerefle kutluyoruz.

Kurtuluş Savaşımızın önemli dönüm noktalarından olan 23 Nisan 1920, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gündür.

Bugün aynı zamanda Türk Milleti’nin yegâne temsilcisi olan, İstiklal Harbine yön vermiş milletimizin, kurtuluş mücadelesini yönetmiş, birlik ve beraberliğimizin timsali olmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, Türk milletinin varlığı ve kaderi üzerindeki hâkimiyetini resmen ilan ettiği günün yıl dönümüdür.

Atatürk’ün “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” dediği bu anlamlı günün yıl dönümünde; şanlı tarihimizin genç nesillerimiz tarafından öğrenilmesi, geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımızın bu bilinçle yetişmesi büyük önem arz etmektedir. Bizim en öncelikli görevlerimizden birisi de milletimize birlik ve beraberlik içinde mücadele azmi veren bu değerlerimizi gelecek nesillerimize aktarmaktır.

Sevgili çocuklar;

Sizler, geleceğimizin umudu ve yarının sorumluluğunu yüklenecek kişiler olarak, dün yaşananları unutmadan geleceğe en donanımlı şekilde hazırlanmak, kendinizi her bakımdan yetiştirmek durumundasınız.

Sizlerin nitelikli, tarihini, kültürünü bilen, analitik düşünen, yeniliklere açık, insana değer veren, milli değerleri önemseyen kişiler olarak yetiştiğinizi görmek en büyük mutluluğumuz olacaktır. Çünkü Türkiye’miz; gelecekteki güçlü, müreffeh ve lider ülke konumuna sizlerin omuzlarında yükselecektir. Bu hedefe ulaşmanız için bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da devlet olarak üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz.

Ayrıca, salgın hastalıktan dolayı zor günlerden geçtiğimiz şu dönemde, Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında sizler de evlerinizde kalarak bu mücadeleye çok büyük katkı sağlıyorsunuz. Okulunuzu, arkadaşlarınızı öğretmenlerinizi özlediğinizi biliyoruz. Ama onlara sağlıklı bir şekilde kavuşmanız için sizlerden biraz daha sabır istiyoruz. Çünkü sizlerin ve ailenizin sağlığı, bizim için her şeyden daha önemlidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, siz çocuklarımıza armağan edilen bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Türkiye Büyük Millet Meclis’imizin açılışının 101. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.''

Son Güncelleme: 22.04.2021 18:19
Anahtar Kelimeler:
Vali Coşkun’dan 23 Nisan Mesajı
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