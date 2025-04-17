Kahramanmaraş Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ali Aydın, bu özel günün önemini vurgulayarak, doğanın uyanışıyla birlikte Yörüklerin de yaylalara göç hazırlıklarına başladığını belirtti.

Aydın, yaptığı açıklamada, 16 Nisan'ın çiçeklerin açmaya başladığı, yayla göçünü müjdeleyen dukuk kuşlarının öttüğü, çam balı için çamların kabuk altlarının tatlandığı ve arıların oğul hazırlığına başladığı bir zaman dilimi olduğunu ifade etti. Aynı zamanda kuşların yumurtlamaya başladığı ve yağmurların bereketiyle her gün ikindi ile akşam vakti yağdığı bu günlerin, Yörüklerin kışlaklardan yaylalara göç hazırlıklarının da başlangıcı olduğunu dile getirdi.

"Bu günler cemrelerin düşmesi ve Nevruz'un ardından otların yeşerdiği, yaylalarda da yeşermeye başladığı günlerdir," diyen Aydın, hayvanların en sevdiği otlara kavuştuğu ve oğlakların doğaya salınarak ot yemeye başladığı bu dönemin, Yörüklerle doğanın birlikte sevinci anlamına geldiğini vurguladı. Aydın, "Ağılda doğan oğlayın otu dağda biter, rızk Allah'tandır," sözleriyle Yörüklerin doğayla olan derin bağını özetledi.

Ali Aydın, Dünya Yörükler Günü'nün unutulmamak ve unutturmamak için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Doğanın uyanışı, Yörüklerin uyanışı" sloganıyla bu anlamlı günün kutlandığını ifade etti. Bu özel günde Yörüklerin sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışılacağını, doğayla, hayvanlarla ve insanlarla birlikte yaşama sevincinin kutlanacağını aktardı.

Türkiye genelindeki bine yakın Yörük Türkmen derneği, federasyonu, konfederasyonu, vakfı, birliği ve tüm Yörükler ile doğa sevdalılarına seslenen Aydın, hazırlıklara başlanması ve bu anlamlı günün duyurulması çağrısında bulundu. Aydın, Dünya Yörükler Günü'nün yaratana şükretme, doğayla kardeşlik ve Yörük kültürünü yaşatma günü olduğunu belirterek, bu özel günün kutlu olmasını diledi.