Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamayla, mağdur olan üreticilerin yanında olduklarını vurguladı ve destek çalışmalarının başladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hasar Oranına Göre Karşılanacak”

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığının, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı ancak zirai don sigortası olmayan üreticilerin zararlarının karşılanması için harekete geçtiğini belirtti. Erdoğan, “Tarım ve Orman Bakanımıza, konuyu çiftçilerimizle yakın istişare halinde yürütmesi için gereken talimatları verdik. Şahsen biz de yapılan çalışmaları büyük bir hassasiyetle takip edeceğiz. Hükûmetimizin tüm imkânlarıyla bu zor günlerinde çiftçilerimizin yanında olduğunun bilinmesini istiyorum” dedi.

Erdoğan’dan TARSİM’e Kayıt Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, don olayının TARSİM’in önemini bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, tarım sigortasının yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. 2006 yılından bu yana üreticilere 38,5 milyar lira prim desteği ve 33,5 milyar lira hasar tazminatı ödendiğini ifade eden Erdoğan, tarım sigortasının %70’lik prim bedelinin devlet tarafından karşılandığını hatırlattı.

Başkan Görgel: “Kahramanmaraş’ın Alın Terine Sahip Çıkacağız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de yaşanan don felaketine ilişkin bir açıklama yaptı. Türkiye’nin son yıllardaki en büyük zirai don olaylarından birinin yaşandığını ifade eden Görgel, “Tüm çiftçilerimize tekrar geçmiş olsun. Tarlasında, bahçesinde emeği olan her bir üreticimizin yanındayız. Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından ilçe ilçe yapılan tespitleri biz de yakından takip ediyoruz. Kahramanmaraş’ın alın terine, emeğine sahip çıkmak boynumuzun borcudur” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bilir: “11 İlçede Tespit Çalışmaları Sürüyor”

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 11 ilçede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. “İlimizde yaşanan don olayı nedeniyle zarar gören alanlarda tespit çalışmalarımıza başladık. Zarar gören bütün çiftçilerimize geçmiş olsun” ifadelerini kullanan Bilir, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak ilgili desteklerin sağlanacağını belirtti.