İstanbul’da geçtiğimiz yıl kurulan ve gurbette yaşayan hemşehriler arasında kısa süre de güçlü birliktelik bağı kurmayı başaran Yeni Elbistan Derneği asrın felaketi Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde kaybettiğimiz deprem şehitlerimizi anma programı düzenlerken Bizim Şardağı Dergisini çıkardı. Dernek faaliyetleri başta olmak üzere Elbistan’ı gündemine alan dergi ilgi gördü.

“İftarda Kadınlar Günü Dolayısıyla Kadınlara Karanfil Takdim Edildi”

Sunuculuğunu Biruni Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Direktörü Hakan Türker Dulkadiroğlu’nun yaptığı 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel düzenlenen Ramazan Ayı İftarında Kadınlara karanfil takdim edildi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua sonra birlikte iftar edilirken Yeni Elbistan Dernek Başkanı Mevlüt Yener konuşma yaptı. Başkan Yener Derneğin kısa zamanda yaptığı büyük işlerden kısa kısa bilgiler verdi. Artık salonlara sığmıyoruz. Sayın rektörümüzle konuştuk seneye daha büyük salonda iftar edelim dedi. Kadınlar günü dolayıyla Avukat Gülsüm Temelli Özel günün önemine binaen anlamlı bir konuşma yaparken yoğun katılım olan iftar programında Dernek Başkan Yardımcısı Avukat Taşer Kara kısa bir selamla konuşması yaparak dernek faaliyetlerini anlattı.

“İftara Katılan Ailelerin Çocuklarına Ümidin Kadrajı’ndan Oyuncak ve Hediye Sürprizi”

Sosyal Medya fenomeni Ümidin Kadrajı da gece de çocuklara sürpriz hediyeler oyuncaklar dağıttı. Yeni Elbistan Derneği Kadınlar Günü Ramazan İftarı programına ev Sahipliği yapan Biruni Üniversitesi Kurucusu ve Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, Eğitimci Ayhan Köker, yazar Yüksel Kanar, Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Alaattin Nalcıoğlu ve Pazarcık eski Belediye Başkanı Kamil Dalkara ve Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu Başkanı Cuma Köse katıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Kahramanmaraşlı Kadınlarımız Onuruna verilen iftar programında derneğin yayın organı “Bizim Şardağı Dergisi” okurlarla buluştu. Günün önemine dair güzel anılar fotoğraflar ile yarınlara miras bırakıldı.