Başkan Akpınar, mesajında milli mücadelenin sembolü olan İstiklal Marşı'nın, milletimizin bağımsızlık ruhunu ve vatan sevgisini en güçlü şekilde yansıttığını belirtti. Mehmet Akif Ersoy’un, bu anlamlı eseri kaleme alırken taşıdığı derin iman ve vatan sevgisinin bugün de milletimizin yolunu aydınlattığını vurguladı.

Başkan Akpınar, mesajında şu ifadelere yer verdi:“12 Mart 1921 tarihinde kabul edilen İstiklal Marşımız, milletimizin hürriyet ve bağımsızlık mücadelesini ölümsüzleştiren bir destandır. Bu eşsiz marşı kaleme alan Mehmet Akif Ersoy, sadece büyük bir şair değil, aynı zamanda derin bir iman sahibi, Allah’a olan inancını ve vatan sevgisini mısralara döken bir dava adamıdır. O, İstiklal Marşı’nı yazarken milletimizin manevi değerlerini ve inancını en güzel şekilde yansıtmış, dualarla yoğrulmuş dizeleriyle milletimizin gönlünde taht kurmuştur.Mehmet Akif Ersoy’un, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' sözü, bağımsızlığımızın değerini ve milletimizin birliğinin korunması gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu anlamlı gündevatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet, minnet ve dualarla anıyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin.”