Yoğun ilgiyle karşılanan Genel Başkan Erbakan, ilk olarak Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Yalnız Ardıç Millet Bahçesi’ni ziyaret etti. Burada, Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi'nin düzenlediği etkinlikte gençlerle buluşarak onların çalışmalarını yerinde inceledi, sohbet etti.

Ziyaret programı kapsamında Dulkadiroğlu İşletme Kooperatifinin yerel üretimi destekleyen satış noktası DUKOP’a uğrayan Erbakan, vatandaşlarla yakından ilgilendi. Ardından Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nin altında yer alan KAVE’yi ziyaret eden Erbakan, burada partililer ve vatandaşlarla sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilçede hayata geçirilen projeler hakkında Erbakan’a bilgi verdi.

Konuşmasında, “Ahlaklı belediyecilik anlayışıyla, ortak akılla ve vatandaş odaklı bir yönetim tarzı benimsiyoruz. Dulkadiroğlu’nu her alanda kalkındırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz,” ifadelerine yer verdi.

Ziyarete Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Kaderli ve Fatih Uğurlu, partinin teşkilat mensupları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.