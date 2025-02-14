İl Başkanı Muhammed Aydoğar, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgal planlarını derinleştirdiğini belirterek, Türkiye’nin bu saldırganlığa karşı daha sert adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, ABD’nin İsrail ile birlikte Gazze’de emlak vurgunu yapmaya hazırlandığı ifade edilirken, Filistinlilerin topraklarından sürüldüğü ve yerlerine İsrailli işgalcilerin yerleştirilmek istendiği iddia edildi. Aydoğar, bu plana asla sessiz kalmayacaklarını belirterek, “Siyonist işgal planlarına karşı hem uyanık olacağız hem de halkımızı uyandıracağız” dedi.

“Türkiye, İsrail ile tüm ilişkileri kesmeli”

Yeniden Refah Partisi’nin, Filistin’e destek konusunda somut adımlar beklediğini dile getiren Aydoğar, hükümete şu çağrılarda bulundu:

• Türkiye’deki tüm Amerikan üsleri ve radarları kapatılsın.

• İsrail ile petrol başta olmak üzere tüm ticari ilişkiler sonlandırılsın.

• İsrail ile diplomatik bağlar tamamen kesilsin.

• D-8 başta olmak üzere tüm Müslüman ülkelerin İsrail’e yaptırım uygulaması için girişimler başlatılsın.

Aydoğar, Türkiye’nin İsrail ve ABD karşısında daha net bir tavır alması gerektiğini belirterek, “Siyonist katillere dünyayı dar edin” ifadelerini kullandı.

“Ya bu adımları atacaksınız ya da bırakıp gideceksiniz”

Açıklamasında hükümete yönelik eleştirilerini de dile getiren Aydoğar, “Bu meselede korkmayın, en radikal tedbirleri alın. Para vermezler diye endişeye kapılmayın. Millet olarak sizin arkanızdayız. Eğer yapılması gerekenleri yapmazsanız, oturduğunuz makamlardan kalkın” dedi.

Yeniden Refah Partisi’nin, “Siz gideceksiniz, biz geleceğiz. Biz geleceğiz, biz yapacağız” mesajını veren İl Başkanı Aydoğar, Filistin ve Kudüs davasına sonuna kadar sahip çıkacaklarını ifade etti.

Açıklamanın sonunda Berat Kandili’ni de kutlayan Aydoğar, Gazze için edilen duaların kabul olmasını dileyerek basın açıklamasını tamamladı.