7. Uluslararası Uygulamalı Dilbilimde Araştırmalar Kongresi Ksü’de Başladı

28 Eylül 2023 tarihinde KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezinde başlayan Konferansa Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Nuri Kahveci, ULEAD Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Köksal,İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Poyraz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yazıcı,EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve KSÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aylin Yardımcı ile farklı üniversitelerden çok sayıda akademisyen katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Nuri Kahveci, “Bilimsel kongreler öğretim elemanlarının gelişiminde ve bilimsel bilginin yeni nesillere aktarılmasında önem arz ediyor. KSÜ ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) kahramanlar ve şehitler diyarının iki gözde üniversitesi bu kongrenin düzenlenmesinde de paydaşlar olarak önemli bir bilimsel faaliyete katkı sağlamış olacağız.7. Uluslararası Uygulamalı Dilbilim Araştırmaları Konferansı’na ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz.Gerçekleştirilecek etkinliklerin çok önemli çıktılarının olacağına inanıyorum. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine, üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesine, ULEAD ve EPDAD yöneticileri ile kongreye bildiri ve sunumları ile destek olan katılımcılara teşekkür ediyorum.” dedi.

Kongreye zoom üzerinden bağlantı sağlayarak katılan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr.

R. Cüneyt Erenoğlu ise “Öncelikle 6 Şubat depremleri ile hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dilerim. KSÜ ve ÇOMÜ kahramanların ve şehitlerin diyarındaki ülkemizin iki güzide üniversitesi. Bu anlamda bu yıl KSÜ’de düzenlenen 7. Uluslararası Uygulamalı Dilbilim Araştırmaları Konferansı’nın hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Konferans kapsamında dijital çağda dilbiliminin geleceğini ve dijitalleşmenin eğitim alanına getirdiği fırsatları ve etkileri, aynı zamanda dijitalleşmenin eğitim sistemine entegrasyonu konularında disiplinler arası çalışmalarla dijital dönüşüme katkı sağlamasını temenni etmekteyiz. Kongrenin bilim dünyasına faydalı olmasını diler, tüm katılıcılara teşekkür ederim.” dedi.

ULEAD Başkanı Prof. Dr. Dinçay Köksal ise derneklerinin 2012 yılında kurulduğunu ve her yıl farklı bir üniversite ile bu etkinlikleri düzenlediklerini kaydetti. Köksal, 7. Uluslararası Uygulamalı Dilbilim Araştırmaları Konferansı’nın hayırlı olmasını temenni etti.

EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk iseÖğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğinin (EPDAD) ülkemizde yürüttüğü faaliyetlerden, akreditasyon kuruluşu olarak yaptığı hizmetlerden vekalite politikasından bahsetti.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Poyraz ise “Depremin ardından KSÜ olarak hızlı bir toparlanma sürecine girdik. Gönül isterdi ki ev sahibi olduğumuz bu kongreyi yüz yüze yapalım. Ancak şehrimizin fiziki imkânsızlıkları nedeniyle uzaktan bağlantı yoluyla yapmak zorunda kaldık. Farklı disiplinlerin bir araya geldiği disiplinler arası kongre olma özelliği taşıyan 7. Uluslararası Uygulamalı Dilbilimde Araştırmalar Kongresine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Kongrenin verimli geçmesini temenni eder, siz değerli katılımcılara teşekkür ederiz.” dedi.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve KSÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Aylin Yardımcı ise “Katılımcılara deneyim kazandırmak çok kültürlü ve zengin bir platformda eğitim alanındaki yeni gelişme ve fırsatların yanında gelişen teknolojinin eğitim alanına olan etkilerini görüşmek üzere KSÜ olarak önemli bir kongreye ev sahipliği yapmaktayız. Kongrenin siz değerli katılımcılara ve bilim dünyasına önemli katkılar sunmasını temenni eder. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim.” dedi.

Kongre,açılış konuşmalarının ardından katılımcıların sözlü bildirileri, davetli konuşmacıların alana ilişkin görüşleri ve poster sunumlarıyla devam etti.

7. Uluslararası Uygulamalı Dilbilimde Araştırmalar Kongresi 28-30 Eylül 2023 tarihleri arasında 3 gün boyunca devam edecek.