ABD Uçak Gemisi, Sahra Hastaneleri, Deprem ve İşgal Planı

Depremin yıkıcı etkisi çok büyük oldu ve dünyanın dört bir yanında ülkemize yardım yağdı. Bu yardımlar arasında kurtarma ekipleri, insani yardım malzemeleri, çadır ve sahra hastaneleride yer alıyor.

Fakat bu yardımlarda özellikle batı ve Avrupa ülkelerine dikkat etmek gerekiyor.

İspanya, deprem bölgesinde sahra hastanesi kuran ülkelerden birisi oldu. İspanya sahra hastanesinin Hatay'da kurulduğu biliniyor.

İsrail'in gönderdiği ekip de depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir sahra hastanesi kurdu.

Polonya da deprem bölgesine sahra hastanesi kuran ülkeler arasında yer aldı. Polonya'nın kurduğu sahra hastanesi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yer alıyor.

Rusya'nın kurduğu sahra hastanesi de depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta hizmet vermeye başladı.

Öncelikle şunu belirteyim, tamamen insani bir görev üzere ülkemize gelen ve kurtarma çalışmalarında bulunan yabancı kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Ama askeri birlik olarak gelenleri tasvip etmiyoruz.

1999 Gölcük depreminde Askeri Doktorlarımız vardı. Sahra Hastanelerini Ordumuz Kurmuştu.

Anadolu Ajansı, ABD Savunma Bakanlığı’nın Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek için USS George HW Bush uçak gemisinin Türkiye’ye gönderildiğini bildirdi.

ABD insani yardım çalışmalarına destek için uçak gemisini Türkiye’ye göndermesi ne alaka.

ABD’nin dev savaş gemileriyle ülkemize gelme niyetlerini şüpheyle karşılamalıyız. Dev bir emperyalist güç olarak ABD’nin işgal açlığını ve savaş suçları sabıkasını çok iyi biliyoruz.

Savaş gücüyle deprem desteğine gelinmez, yarın öbür gün bir bahane bularak ‘Bu bölgede güvenlik zafiyeti var, biz de size NATO gücü olarak yardımcı olacağız’ şeklinde bir girişimde bulunarak olayı olmadık bir tarafa çekebilirler.

Uçak gemisi gelip de enkaz mı kaldıracak?

Tüm bu gelişmeler ışığında yaşananları işgal planı olarak değerlendirmeliyiz ve önlem almalıyız.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüktür. Kendi vatandaşının yardımına koşacak, yarasını saracak güç ve kuvvettedir.

Türk askeri gerektiği yerde sahra hastaneleri kuracak gücede sahiptir, sağlık hizmetlerini buradan milletimize verir. Bu nedenle, deprem bölgesinde yabancı unsurların yardımına ihtiyaç duymamaktadır.

Bu unsurların bölgeden ivedi şeklde tasviyesi sağlanmalıdır.

Yardımları için teşekkür edilmeli ve memleketimizden uğurlanmalıdır. Bu konu vatani bir görevdir. Bu konu için en üst düzey yetkilileri göreve davet ediyorum. Deprem bölgesindeki vatandaşların bu tedirginliğini üzerlerinden almalarını bekliyoruz.

Zaten canı yanmış vatan evlatlarının birde 1920’de vatan için bedel ödediği o günler gibi bir bedel daha ödeyecek durum istemiyor.

Maraşlı bir karış toprağını da kimseye kurban etmez.