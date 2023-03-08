Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
Büyükşehir’den Ev ve Süs Hayvanı Satışı Yapanlara Yönelik Eğitim
Büyükşehir’den Ev ve Süs Hayvanı...

ABD Uçak Gemisi, Sahra Hastaneleri, Deprem ve İşgal Planı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, tüm yurdu derinden etkiledi. 4. seviye acil durum ilan edilen depremde, binlerce canımızı kaybettik.

ABD Uçak Gemisi, Sahra Hastaneleri, Deprem ve İşgal Planı

ABD Uçak Gemisi, Sahra Hastaneleri, Deprem ve İşgal Planı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, tüm yurdu derinden etkiledi. 4. seviye acil durum ilan edilen depremde, binlerce canımızı kaybettik.

08 Mart 2023 Çarşamba 11:37

Depremin yıkıcı etkisi çok büyük oldu ve dünyanın dört bir yanında ülkemize yardım yağdı. Bu yardımlar arasında kurtarma ekipleri, insani yardım malzemeleri, çadır ve sahra hastaneleride yer alıyor.

Fakat bu yardımlarda özellikle batı ve Avrupa ülkelerine dikkat etmek gerekiyor.

İspanya, deprem bölgesinde sahra hastanesi kuran ülkelerden birisi oldu. İspanya sahra hastanesinin Hatay'da kurulduğu biliniyor.

İsrail'in gönderdiği ekip de depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir sahra hastanesi kurdu.

Polonya da deprem bölgesine sahra hastanesi kuran ülkeler arasında yer aldı. Polonya'nın kurduğu sahra hastanesi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yer alıyor.

Rusya'nın kurduğu sahra hastanesi de depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta hizmet vermeye başladı.

Öncelikle şunu belirteyim, tamamen insani bir görev üzere ülkemize gelen ve kurtarma çalışmalarında bulunan yabancı kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Ama askeri birlik olarak gelenleri tasvip etmiyoruz.  

1999 Gölcük depreminde Askeri Doktorlarımız vardı. Sahra Hastanelerini Ordumuz Kurmuştu.

Anadolu Ajansı, ABD Savunma Bakanlığı’nın Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek için USS George HW Bush uçak gemisinin Türkiye’ye gönderildiğini bildirdi.

ABD insani yardım çalışmalarına destek için uçak gemisini Türkiye’ye göndermesi ne alaka.

ABD’nin dev savaş gemileriyle ülkemize gelme niyetlerini şüpheyle karşılamalıyız. Dev bir emperyalist güç olarak ABD’nin işgal açlığını ve savaş suçları sabıkasını çok iyi biliyoruz.

Savaş gücüyle deprem desteğine gelinmez, yarın öbür gün bir bahane bularak ‘Bu bölgede güvenlik zafiyeti var, biz de size NATO gücü olarak yardımcı olacağız’ şeklinde bir girişimde bulunarak olayı olmadık bir tarafa çekebilirler.

Uçak gemisi gelip de enkaz mı kaldıracak?

Tüm bu gelişmeler ışığında yaşananları işgal planı olarak değerlendirmeliyiz ve önlem almalıyız.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüktür. Kendi vatandaşının yardımına koşacak, yarasını saracak güç ve kuvvettedir.

Türk askeri gerektiği yerde sahra hastaneleri kuracak gücede sahiptir, sağlık hizmetlerini buradan milletimize verir. Bu nedenle, deprem bölgesinde yabancı unsurların yardımına ihtiyaç duymamaktadır.

Bu unsurların bölgeden ivedi şeklde tasviyesi sağlanmalıdır.

Yardımları için teşekkür edilmeli ve memleketimizden uğurlanmalıdır. Bu konu vatani bir görevdir. Bu konu için en üst düzey yetkilileri göreve davet ediyorum. Deprem bölgesindeki vatandaşların bu tedirginliğini üzerlerinden almalarını bekliyoruz.

Zaten canı yanmış vatan evlatlarının birde 1920’de vatan için bedel ödediği o günler gibi bir bedel daha ödeyecek durum istemiyor.

Maraşlı bir karış toprağını da kimseye kurban etmez.

Son Güncelleme: 08.03.2023 12:27
Anahtar Kelimeler:
ABD Uçak GemisiSahra HastaneleriDeprem Ve İşgal Planı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör; “Koordinasyon içerisinde çalışıyoruz”
Başkan Güngör; “Koordinasyon içerisinde çalışıyoruz”
Toplu taşımada 3 yeni hat hizmete açıldı!
Toplu taşımada 3 yeni hat hizmete açıldı!
Kahramanmaraş'ta deprem!
Kahramanmaraş'ta deprem!
Kahramanmaraş’ta Hedef Kısa Sürede Şehir Ekonomisini Canlandırmak
Kahramanmaraş’ta Hedef Kısa Sürede Şehir Ekonomisini Canlandırmak
Başkan Okay, “Vatandaşlarımızın Hayatını Kolaylaştırma Adına Yoğun Çalışma Yapıyoruz”
Başkan Okay, “Vatandaşlarımızın Hayatını Kolaylaştırma Adına Yoğun Çalışma Yapıyoruz”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber