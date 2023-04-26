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Afet Sonrası Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, KSÜ ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Afet Sonrası Psiko-Sosyal Destek Seminerleri’nin ikincisi 27 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da vatandaşlarla buluşacak.

Afet Sonrası Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Sürüyor

Afet Sonrası Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, KSÜ ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Afet Sonrası Psiko-Sosyal Destek Seminerleri’nin ikincisi 27 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da vatandaşlarla buluşacak.

26 Nisan 2023 Çarşamba 18:20

Depremin yol açtığı yaraların sarılması noktasında farklı yaş gruplarına yönelik psiko-sosyal desteklerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sütçü İmam Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiği ‘Afet Sonrası Psiko-Sosyal Destek Seminerleri’ kapsamında ikinci eğitim programını vatandaşlarla buluşturacak. 27 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da Büyükşehir Belediyesi’nin Instagram hesabından canlı yayınlanacak seminerin konuğu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdurrahman Ünalan olacak.

Öğr. Gör. Merve Kaya’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek seminerde Ünalan ‘Psikososyal Destek ve Psikolojik İlk Yardım Çalışmaları’ konusunu ele alacak. Afet sonrası yaşanabilecek travmaların en aza indirilmesi noktasında pek çok konunun farklı perspektiften ele alınacağı eğitim seminerine tüm vatandaşlar davet edildi.

Son Güncelleme: 26.04.2023 18:53
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Afet Sonrası Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Sürüyor
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