Afet Sonrası Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Sürüyor

Depremin yol açtığı yaraların sarılması noktasında farklı yaş gruplarına yönelik psiko-sosyal desteklerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sütçü İmam Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiği ‘Afet Sonrası Psiko-Sosyal Destek Seminerleri’ kapsamında ikinci eğitim programını vatandaşlarla buluşturacak. 27 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da Büyükşehir Belediyesi’nin Instagram hesabından canlı yayınlanacak seminerin konuğu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdurrahman Ünalan olacak.

Öğr. Gör. Merve Kaya’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek seminerde Ünalan ‘Psikososyal Destek ve Psikolojik İlk Yardım Çalışmaları’ konusunu ele alacak. Afet sonrası yaşanabilecek travmaların en aza indirilmesi noktasında pek çok konunun farklı perspektiften ele alınacağı eğitim seminerine tüm vatandaşlar davet edildi.