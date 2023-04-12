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Afet sonrası psiko-sosyal destek seminerleri başlıyor!

Büyükşehir Belediyesi, KSÜ ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle ‘Afet Sonrası Psiko-Sosyal Destek Seminerleri’ programı hayata geçiriliyor.

Afet sonrası psiko-sosyal destek seminerleri başlıyor!

Afet sonrası psiko-sosyal destek seminerleri başlıyor!

Büyükşehir Belediyesi, KSÜ ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle ‘Afet Sonrası Psiko-Sosyal Destek Seminerleri’ programı hayata geçiriliyor.

12 Nisan 2023 Çarşamba 10:58

Asrın felaketi sonrası şehri tekrar ayağa kaldırma ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yoğun gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremin yol açtığı yaraların sarılması için de faaliyetlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Sütçü İmam Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle ‘Afet Sonrası Psiko-Sosyal Destek Seminerleri’ programı hayata geçiriliyor. Program kapsamında; sosyal hizmet uzmanı, psikolog, psikiyatr ve sosyologların katılımıyla çevrimiçi seminerler düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi’nin Instagram hesabından canlı yayınlanacak seminerlerin ilki 13 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Doğaç Niyazi Özüçelik’in katılımıyla gerçekleştirilecek.

KSÜ Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yılmaz moderatörlüğünde düzenlenecek seminerde Prof. Dr. Özüçelik, ‘Depremden Aldığımız Dersler: Hayatta Kal!’ konusunu ele alacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Afet Sonrası Psiko-Sosyal Destek Seminerleri etkinlik takvimine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/04/11/afet-sonrasi-psiko-sosyal-destek-seminerleri-etkinlik-takvimiinternet adresi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

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Afet Sonrası Psiko-sosyal Destek Seminerleri Başlıyor!
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