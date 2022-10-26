Afşin Millet Bahçesi Yeşilleniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde çevre düzenleme, bitkilendirme ve peyzaj uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 100 dönüm alan üzerine konumlandırılan Afşin Millet Bahçesi’nde tamamlanan yürüyüş yolları, oyun grupları, spor sahaları gibi sosyal donatı alanlarının ardından bitkilendirme çalışmalarında da sona gelindi. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alana Afşin’in iklimine uygun Akçaağaç, Çınar, Süs Kirazı, Erguvan, Akasya, Leylandi, Hatmi, Ardıç, Taflan, Leylak, Şimşir, Kızılcık gibi farklı türden binlerce bitki kazandırılıyor. Bitkilendirme çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanarak yaklaşık 20 Milyon TL’lik yatırımla Afşin’e kazandırılan Millet Bahçesi’nin vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.