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Afşin Millet Bahçesi Yeşilleniyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 20 Milyon TL’lik yatırımla Afşin’e kazandırılan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen bitkilendirme ve peyzaj uygulamalarının tamamlanmasının ardından rekreasyon alanının hizmete alınması hedefleniyor.

Afşin Millet Bahçesi Yeşilleniyor

Afşin Millet Bahçesi Yeşilleniyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 20 Milyon TL’lik yatırımla Afşin’e kazandırılan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen bitkilendirme ve peyzaj uygulamalarının tamamlanmasının ardından rekreasyon alanının hizmete alınması hedefleniyor.

26 Ekim 2022 Çarşamba 10:32

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde çevre düzenleme, bitkilendirme ve peyzaj uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 100 dönüm alan üzerine konumlandırılan Afşin Millet Bahçesi’nde tamamlanan yürüyüş yolları, oyun grupları, spor sahaları gibi sosyal donatı alanlarının ardından bitkilendirme çalışmalarında da sona gelindi. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alana Afşin’in iklimine uygun Akçaağaç, Çınar, Süs Kirazı, Erguvan, Akasya, Leylandi, Hatmi, Ardıç, Taflan, Leylak, Şimşir, Kızılcık gibi farklı türden binlerce bitki kazandırılıyor. Bitkilendirme çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanarak yaklaşık 20 Milyon TL’lik yatırımla Afşin’e kazandırılan Millet Bahçesi’nin vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Afşin Millet Bahçesi Yeşilleniyor
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